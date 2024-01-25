Рейтинг@Mail.ru
Суд удовлетворил иски к Треповой на 16,5 миллиона рублей - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/trepova-1923459975.html
Суд удовлетворил иски к Треповой на 16,5 миллиона рублей
Суд удовлетворил иски к Треповой на 16,5 миллиона рублей - РИА Новости, 25.01.2024
Суд удовлетворил иски к Треповой на 16,5 миллиона рублей
Суд удовлетворил иски к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на 16,5 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-службы судов города. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:40
2024-01-25T16:40
происшествия
санкт-петербург
дарья трепова
взрыв в кафе в петербурге
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923434446_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_17327ff59f4893dc1f362613d65846e9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Суд удовлетворил иски к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на 16,5 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-службы судов города. "С Треповой взыскано 16 495 000 рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, судья Тимур Жидков признал за гражданскими истцами право на удовлетворение их исков в порядке гражданского судопроизводства, передает корреспондент РИА Новости. В четверг Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей, а также ограничению свободы на 2 года. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима.
https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html
https://ria.ru/20240122/trepova-1922731313.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923434446_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_19421ef41bc5308a5d5177a0a6c63ef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, дарья трепова, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Дарья Трепова, Взрыв в кафе в Петербурге
Суд удовлетворил иски к Треповой на 16,5 миллиона рублей

Суд удовлетворил иски к Треповой по делу о теракте на 16,5 миллиона рублей

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramДарья Трепова в суде
Дарья Трепова в суде - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Дарья Трепова в суде
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Суд удовлетворил иски к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на 16,5 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-службы судов города.
"С Треповой взыскано 16 495 000 рублей", - говорится в сообщении.
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
На полученные от украинских кураторов деньги Трепова купила платье
16 января, 20:46
Кроме того, судья Тимур Жидков признал за гражданскими истцами право на удовлетворение их исков в порядке гражданского судопроизводства, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей, а также ограничению свободы на 2 года. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима.
Дарья Трепова
Трепова в последнем слове заявила, что ее совесть чиста перед Богом
22 января, 11:52
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургДарья ТреповаВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала