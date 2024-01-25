https://ria.ru/20240125/trepova-1923459975.html
Суд удовлетворил иски к Треповой на 16,5 миллиона рублей
Суд удовлетворил иски к Треповой на 16,5 миллиона рублей - РИА Новости, 25.01.2024
Суд удовлетворил иски к Треповой на 16,5 миллиона рублей
Суд удовлетворил иски к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на 16,5 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-службы судов города. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:40
2024-01-25T16:40
2024-01-25T16:40
происшествия
санкт-петербург
дарья трепова
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Суд удовлетворил иски к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на 16,5 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-службы судов города. "С Треповой взыскано 16 495 000 рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, судья Тимур Жидков признал за гражданскими истцами право на удовлетворение их исков в порядке гражданского судопроизводства, передает корреспондент РИА Новости. В четверг Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей, а также ограничению свободы на 2 года. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима.
https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html
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происшествия, санкт-петербург, дарья трепова, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Дарья Трепова, Взрыв в кафе в Петербурге
Суд удовлетворил иски к Треповой на 16,5 миллиона рублей
Суд удовлетворил иски к Треповой по делу о теракте на 16,5 миллиона рублей