https://ria.ru/20240125/trepova-1923459975.html

Суд удовлетворил иски к Треповой на 16,5 миллиона рублей

Суд удовлетворил иски к Треповой на 16,5 миллиона рублей - РИА Новости, 25.01.2024

Суд удовлетворил иски к Треповой на 16,5 миллиона рублей

Суд удовлетворил иски к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на 16,5 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-службы судов города. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:40

2024-01-25T16:40

2024-01-25T16:40

происшествия

санкт-петербург

дарья трепова

взрыв в кафе в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Суд удовлетворил иски к Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе на 16,5 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-службы судов города. "С Треповой взыскано 16 495 000 рублей", - говорится в сообщении. Кроме того, судья Тимур Жидков признал за гражданскими истцами право на удовлетворение их исков в порядке гражданского судопроизводства, передает корреспондент РИА Новости. В четверг Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей, а также ограничению свободы на 2 года. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима.

https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html

https://ria.ru/20240122/trepova-1922731313.html

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происшествия, санкт-петербург, дарья трепова, взрыв в кафе в петербурге