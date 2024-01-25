https://ria.ru/20240125/trepova-1923450801.html
Защита обжалует приговор Треповой за теракт в кафе
Защита обжалует приговор Треповой за теракт в кафе - РИА Новости, 25.01.2024
Защита обжалует приговор Треповой за теракт в кафе
Защита Дарьи Треповой будет обжаловать приговор суда в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима за совершение теракта в кафе, при котором погиб... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:02
2024-01-25T16:02
2024-01-25T16:02
происшествия
россия
украина
дарья трепова
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923434446_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_17327ff59f4893dc1f362613d65846e9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Защита Дарьи Треповой будет обжаловать приговор суда в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима за совершение теракта в кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский. "Предположу, что приговор обжалуем. Считаем его незаконным и необоснованным. Наверное, это самый жестокий приговор в отношении женщины в России за всю историю современного правосудия, хотя для этого не было никаких оснований, даже если гипотетически предположить, что Дарья виновна", - сказал журналистам адвокат Даниил Берман. Трепова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (теракт), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Свою вину она признает только по статье 327. Гособвинитель в прениях просила назначить Треповой 28 лет лишения свободы и штраф в 800 тысяч рублей. Максимальное наказание для женщин по совокупности преступлений по УК РФ составляет 30 лет. Трепова и ее адвокат просили отправить дело на доследование. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. Как рассказывал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако в СК РФ заявили, что Трепова знала о взрывчатке - это подтверждается ее перепиской со знакомой и следами взрывчатого вещества в арендованной квартире. Кроме того, в ведомстве добавили, что в ходе подготовки фигурантка получила на криптовалютный кошелек часть биткоина - 191 тысячу рублей. Затем она конвертировала 132 тысячи рублей и перевела на счет в российском банке. На эти деньги она купила сим-карты, оформленные на посторонних лиц, и смартфон, на который установила программу, позволившую кураторам получить доступ к микрофону мобильного и месту его нахождения. На суде в ходе допроса Трепова рассказала, что хотела переехать на Украину и для этого связалась с журналистом Романом Попковым. Он завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта, а член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов передал ей через курьера роковую статуэтку. Денисов и Попков объявлены в розыск. Также Трепова рассказала, что общалась до и после взрыва с другом Попкова под ником Гештальт, имя и фамилию которого она не знает, но именно он научил ее конспирации и был на связи во время взрыва. После теракта в кафе Трепова искала укрытие и обратилась к мужу, который дал ей адрес своего друга - Дмитрия Касинцева. На следующий день, 3 апреля, она была задержана в его квартире на Парнасе. Помимо этого, СК РФ установил, что изначально Трепова предлагала украинским кураторам передать статуэтку Татарскому на мероприятии в Российском новом университете в Москве, однако они отказались из-за наличия там металлодетекторов.
https://ria.ru/20240125/prigovor-1923442286.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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Дарья Трепова в зале суда
Дарья Трепова в зале суда
2024-01-25T16:02
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PT0M10S
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происшествия, россия, украина, дарья трепова, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург
Происшествия, Россия, Украина, Дарья Трепова, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге, Следственный комитет России (СК РФ), Санкт-Петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Защита Дарьи Треповой будет обжаловать приговор суда в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима за совершение теракта в кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский.
"Предположу, что приговор обжалуем. Считаем его незаконным и необоснованным. Наверное, это самый жестокий приговор в отношении женщины в России за всю историю современного правосудия, хотя для этого не было никаких оснований, даже если гипотетически предположить, что Дарья виновна", - сказал журналистам адвокат Даниил Берман.
Трепова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (теракт), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Свою вину она признает только по статье 327.
Гособвинитель в прениях просила назначить Треповой 28 лет лишения свободы и штраф в 800 тысяч рублей. Максимальное наказание для женщин по совокупности преступлений по УК РФ составляет 30 лет. Трепова и ее адвокат просили отправить дело на доследование.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
Как рассказывал в интервью РИА Новости председатель СК
РФ Александр Бастрыкин
, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения.
Суд дал Касинцеву, укрывавшему Трепову, год и девять месяцев колонии
Однако в СК РФ заявили, что Трепова знала о взрывчатке - это подтверждается ее перепиской со знакомой и следами взрывчатого вещества в арендованной квартире. Кроме того, в ведомстве добавили, что в ходе подготовки фигурантка получила на криптовалютный кошелек часть биткоина - 191 тысячу рублей. Затем она конвертировала 132 тысячи рублей и перевела на счет в российском банке. На эти деньги она купила сим-карты, оформленные на посторонних лиц, и смартфон, на который установила программу, позволившую кураторам получить доступ к микрофону мобильного и месту его нахождения.
На суде в ходе допроса Трепова рассказала, что хотела переехать на Украину
и для этого связалась с журналистом Романом Попковым. Он завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта, а член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов передал ей через курьера роковую статуэтку. Денисов и Попков объявлены в розыск.
Также Трепова рассказала, что общалась до и после взрыва с другом Попкова под ником Гештальт, имя и фамилию которого она не знает, но именно он научил ее конспирации и был на связи во время взрыва. После теракта в кафе Трепова искала укрытие и обратилась к мужу, который дал ей адрес своего друга - Дмитрия Касинцева. На следующий день, 3 апреля, она была задержана в его квартире на Парнасе.
Помимо этого, СК РФ установил, что изначально Трепова предлагала украинским кураторам передать статуэтку Татарскому на мероприятии в Российском новом университете в Москве, однако они отказались из-за наличия там металлодетекторов.