https://ria.ru/20240125/trepova-1923450801.html

Защита обжалует приговор Треповой за теракт в кафе

Защита обжалует приговор Треповой за теракт в кафе - РИА Новости, 25.01.2024

Защита обжалует приговор Треповой за теракт в кафе

Защита Дарьи Треповой будет обжаловать приговор суда в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима за совершение теракта в кафе, при котором погиб... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T16:02

2024-01-25T16:02

2024-01-25T16:02

происшествия

россия

украина

дарья трепова

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Защита Дарьи Треповой будет обжаловать приговор суда в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима за совершение теракта в кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский. "Предположу, что приговор обжалуем. Считаем его незаконным и необоснованным. Наверное, это самый жестокий приговор в отношении женщины в России за всю историю современного правосудия, хотя для этого не было никаких оснований, даже если гипотетически предположить, что Дарья виновна", - сказал журналистам адвокат Даниил Берман. Трепова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (теракт), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Свою вину она признает только по статье 327. Гособвинитель в прениях просила назначить Треповой 28 лет лишения свободы и штраф в 800 тысяч рублей. Максимальное наказание для женщин по совокупности преступлений по УК РФ составляет 30 лет. Трепова и ее адвокат просили отправить дело на доследование. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. Как рассказывал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Однако в СК РФ заявили, что Трепова знала о взрывчатке - это подтверждается ее перепиской со знакомой и следами взрывчатого вещества в арендованной квартире. Кроме того, в ведомстве добавили, что в ходе подготовки фигурантка получила на криптовалютный кошелек часть биткоина - 191 тысячу рублей. Затем она конвертировала 132 тысячи рублей и перевела на счет в российском банке. На эти деньги она купила сим-карты, оформленные на посторонних лиц, и смартфон, на который установила программу, позволившую кураторам получить доступ к микрофону мобильного и месту его нахождения. На суде в ходе допроса Трепова рассказала, что хотела переехать на Украину и для этого связалась с журналистом Романом Попковым. Он завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта, а член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов передал ей через курьера роковую статуэтку. Денисов и Попков объявлены в розыск. Также Трепова рассказала, что общалась до и после взрыва с другом Попкова под ником Гештальт, имя и фамилию которого она не знает, но именно он научил ее конспирации и был на связи во время взрыва. После теракта в кафе Трепова искала укрытие и обратилась к мужу, который дал ей адрес своего друга - Дмитрия Касинцева. На следующий день, 3 апреля, она была задержана в его квартире на Парнасе. Помимо этого, СК РФ установил, что изначально Трепова предлагала украинским кураторам передать статуэтку Татарскому на мероприятии в Российском новом университете в Москве, однако они отказались из-за наличия там металлодетекторов.

https://ria.ru/20240125/prigovor-1923442286.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Трепова в зале суда Дарья Трепова в зале суда 2024-01-25T16:02 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, украина, дарья трепова, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург