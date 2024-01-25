https://ria.ru/20240125/trepova-1923433273.html

Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге - РИА Новости, 25.01.2024

Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Второй западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:05

2024-01-25T15:05

2024-01-25T17:09

происшествия

санкт-петербург

владлен татарский

дарья трепова

украина

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

взрыв в кафе в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Трепову признать виновной <...> и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей", — огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков.Ее обвинили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств", "Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления". Свою вину Трепова признала только по последней из них.Адвокат Даниил Берман заявил, что защита считает приговор необоснованным и обжалует его.Суд также приговорил к одному году и девяти месяцам колонии общего режима Дмитрия Касинцева, который укрывал обвиняемую у себя дома сразу после теракта.Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля 2023 года во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Бомба была вмонтирована в статуэтку, которую журналисту подарила Трепова. Корреспондент умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.Как заявлял председатель СК Александр Бастрыкин, обвиняемая пыталась убедить следствие, что считала статуэтку устройством для слежения. За совершение теракта злоумышленница получила 132 тысячи рублей.В суде Трепова сообщила, что хотела переехать на Украину, поэтому связалась с журналистом Романом Попковым. По версии следствия, тот завербовал ее и руководил подготовкой теракта. Еще одним соучастником ФСБ назвала гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он передал обвиняемой через доставку заминированную статуэтку. Денисова и Попкова объявили в розыск.

https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html

https://ria.ru/20240122/trepova-1922731313.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

санкт-петербург

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Трепова в зале суда Дарья Трепова в зале суда 2024-01-25T15:05 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, дарья трепова, украина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв в кафе в петербурге