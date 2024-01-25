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Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге - РИА Новости, 25.01.2024
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15:05 25.01.2024 (обновлено: 17:09 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/trepova-1923433273.html
Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге
Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге - РИА Новости, 25.01.2024
Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге
Второй западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:05
2024-01-25T17:09
происшествия
санкт-петербург
владлен татарский
дарья трепова
украина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Трепову признать виновной &lt;...&gt; и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей", — огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков.Ее обвинили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств", "Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления". Свою вину Трепова признала только по последней из них.Адвокат Даниил Берман заявил, что защита считает приговор необоснованным и обжалует его.Суд также приговорил к одному году и девяти месяцам колонии общего режима Дмитрия Касинцева, который укрывал обвиняемую у себя дома сразу после теракта.Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля 2023 года во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Бомба была вмонтирована в статуэтку, которую журналисту подарила Трепова. Корреспондент умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.Как заявлял председатель СК Александр Бастрыкин, обвиняемая пыталась убедить следствие, что считала статуэтку устройством для слежения. За совершение теракта злоумышленница получила 132 тысячи рублей.В суде Трепова сообщила, что хотела переехать на Украину, поэтому связалась с журналистом Романом Попковым. По версии следствия, тот завербовал ее и руководил подготовкой теракта. Еще одним соучастником ФСБ назвала гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он передал обвиняемой через доставку заминированную статуэтку. Денисова и Попкова объявили в розыск.
https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html
https://ria.ru/20240122/trepova-1922731313.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
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Дарья Трепова в зале суда
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происшествия, санкт-петербург, владлен татарский, дарья трепова, украина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Дарья Трепова, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Взрыв в кафе в Петербурге
Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге

Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте, где погиб Татарский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в котором погиб военкор Владлен Татарский, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Трепову признать виновной <...> и назначить наказание по совокупности преступлений в виде 27 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей", — огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков.
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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Ее обвинили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств", "Приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления". Свою вину Трепова признала только по последней из них.
Адвокат Даниил Берман заявил, что защита считает приговор необоснованным и обжалует его.

Максимальное наказание для женщин по совокупности преступлений по Уголовному кодексу составляет 30 лет.

Суд также приговорил к одному году и девяти месяцам колонии общего режима Дмитрия Касинцева, который укрывал обвиняемую у себя дома сразу после теракта.
Дарья Трепова
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Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля 2023 года во время творческого вечера военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Бомба была вмонтирована в статуэтку, которую журналисту подарила Трепова. Корреспондент умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
Как заявлял председатель СК Александр Бастрыкин, обвиняемая пыталась убедить следствие, что считала статуэтку устройством для слежения. За совершение теракта злоумышленница получила 132 тысячи рублей.
В суде Трепова сообщила, что хотела переехать на Украину, поэтому связалась с журналистом Романом Попковым. По версии следствия, тот завербовал ее и руководил подготовкой теракта. Еще одним соучастником ФСБ назвала гражданина Украины Юрия Денисова. Именно он передал обвиняемой через доставку заминированную статуэтку. Денисова и Попкова объявили в розыск.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
2 апреля 2023, 23:15
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургВладлен ТатарскийДарья ТреповаУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Взрыв в кафе в Петербурге
 
 
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