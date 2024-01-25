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День российского студенчества – "Татьянин день"

День российского студенчества – "Татьянин день" - РИА Новости, 25.01.2024

День российского студенчества – "Татьянин день"

Ежегодно 25 января в России отмечается День российского студенчества. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T00:41

2024-01-25T00:41

2024-01-25T00:42

справки

россия

татьянин день

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Ежегодно 25 января в России отмечается День российского студенчества. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года. 24 октября 2007 года был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России. История праздника российского студенчества тесно связана с историей Московского университета. 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета Петровна, поддержав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ "Об учреждении Московского университета". Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова – Татьяны.В 1791 году во имя святой мученицы Татианы был освящен храм Московского университета. С того момента святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов. В 1918 году храм был закрыт. В его помещениях сначала располагался клуб, а с 1958 по 1994 год – студенческий театр МГУ. В январе 1995 года здание было возвращено церкви. Домовый храм МГУ – объект культурного наследия федерального значения. До революции в Татьянин день с утра преподаватели и студенты отправлялись в церковь, затем в актовый зал – слушать речь ректора. Вечером начиналось шумное гуляние, в котором принимали участие не только студенты, но и вся Москва (изначально этот праздник отмечался только в Москве).Празднование "профессионального" дня студентов имело традиции и ритуал – устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. Существовала и еще одна традиция: в этот день любому желающему дозволялось зайти в университет, осмотреть аудитории и лаборатории, посетить библиотеки и музеи.Татьянин день отмечался и во времена СССР – этот день совпадал с окончанием сессии. В современной России традиционно в этот день студенты устраивают массовые мероприятия, проводятся акции, флешмобы, квесты, в которых принимает участие несколько сотен тысяч студентов. По сложившейся традиции 25 января Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова празднует день своего основания. Русская православная церковь вспоминает 25 января святую мученицу Татиану, которая считается покровительницей всего российского студенчества. В этот день свои именины отмечают все женщины, носящие имя Татьяна (древнее имя "Татиана" в переводе с греческого означает "устроительница"). Как гласит церковное предание, святая Татиана жила в Риме на рубеже II-III веков во время жестоких гонений на христиан. Ее отец, знатный римлянин, тайно исповедовал христианство и воспитал свою дочь в христианском духе. Татиана не вышла замуж и отдала все свои силы на служение Богу. В тот период вся власть в Риме сосредоточилась в руках гонителя христиан Ульпиана. Татиану схватили и пытались заставить ее принести жертву идолу. Но в храме Аполлона, куда ее привели, дева вознесла молитву Христу – и произошло землетрясение: языческий идол раскололся на части, а обломки храма погребли под собою жрецов. Язычники истязали Татиану. Во время пыток происходило много чудес: то палачи, о прозрении которых молилась святая, уверовали во Христа, то ангелы отводили от мученицы удары, то из ран ее вместо крови текло молоко и в воздухе разливалось благоухание. После страшных мучений святая предстала перед палачами и судьями еще более прекрасной, чем прежде. Язычники отчаялись сломить веру страдалицы и казнили ее вместе с отцом. В последние годы в России возрождены исконные традиции празднования дня святой Татьяны, в основе их – общая молитва Русской церкви и высшей школы.Традиционно центром церковных торжеств становится храм в честь святой Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова на Моховой улице. В 2023 году в течение трех дней, с 25 по 27 января, в Московском государственном университете имени Ломоносова прошли деловые и праздничные мероприятия, приуроченные к Татьянину дню, дате основания университета и празднику российского студенчества. В первый день в домовом храме святой мученицы Татианы при МГУ состоялась Божественная литургия. Также прошло посвященное 268-й годовщине со дня основания Московского университета торжественное заседание, на котором прозвучала традиционная праздничная речь ректора МГУ Виктора Садовничего. Ежегодно ректор выбирает тему актовой речи. В 2023 году Садовничий говорил о роли ректоров в развитии Московского университета. Кроме того, 25 января президент России Владимир Путин посетил новый учебно-практический корпус МГУ – кластер "Ломоносов", являющийся частью Инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы". Главу государства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий. Президенту представили проекты резидентов и потенциальных участников кластера "Ломоносов" по направлениям "Беспилотные летательные системы", "Передовые промышленные технологии" и "Биомедицина". Помимо осмотра выставки, президент провел в новом кластере МГУ встречу со студентами, на которой были подняты в том числе вопросы, волнующие молодежь и университетское сообщество. В последующие дни состоялись традиционная церемония розлива праздничной медовухи Виктором Садовничим, студенческий огонек с участием ректора МГУ и праздничный гала-концерт участников Международного фестиваля студенческого творчества "Татьянин день".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, татьянин день