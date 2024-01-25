https://ria.ru/20240125/student-1923349393.html

Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем

Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем - РИА Новости, 25.01.2024

Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов с "Татьяниным днем", отметив, что Москва является столицей российского студенчества, где обучается более 900 тысяч РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:30

2024-01-25T09:30

2024-01-25T09:30

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сергей собянин

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов с "Татьяниным днем", отметив, что Москва является столицей российского студенчества, где обучается более 900 тысяч человек.Ежегодно 25 января в России отмечается День российского студенчества. Праздник был установлен в соответствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года."Дорогие друзья, поздравляю с Татьяниным днем! Студенчество - прекрасная пора, когда с удовольствием получаешь новые знания и профессию, весело проводишь время с друзьями и строишь планы на будущее. Когда многое делаешь и, кажется, всюду успеваешь... Москва – столица российского студенчества. В наших вузах и колледжах обучается больше 900 тысяч человек", – написал Собянин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что в честь праздника подготовлено множество событий: от традиционных катаний на коньках до фестивалей. Так, студенты могут поучаствовать в мастер-классах и квестах, побороться за победу в конкурсах и соревнованиях, расширить круг общения и открыть для себя новые возможности.Мэр Москвы пожелал студентам отличного настроения, а также ценить дружбу, наслаждаться молодостью и твердо верить, что все получится.

https://ria.ru/20240125/studenty-1922908914.html

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общество, россия, москва, сергей собянин, татьянин день, навигатор абитуриента