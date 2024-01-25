https://ria.ru/20240125/sim-karty-1923440896.html

В Госдуме поддержали идею приравнять сим-карты к средствам платежа

В Госдуме поддержали идею приравнять сим-карты к средствам платежа - РИА Новости, 25.01.2024

В Госдуме поддержали идею приравнять сим-карты к средствам платежа

Идея законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа в комитете Госдумы по информполитике не обсуждалась, но первый зампредседателя комитета Антон... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:25

2024-01-25T15:25

2024-01-25T15:25

технологии

андрей свинцов

госдума рф

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Идея законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа в комитете Госдумы по информполитике не обсуждалась, но первый зампредседателя комитета Антон Ткачев ("Новые люди") и зампредседателя комитета Андрей Свинцов (ЛДПР) концепцию инициативы поддерживают. Необходимо законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа, это поможет решить проблему серых сим-карт, считает зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин. "На сегодняшний день, в нашем комитете данный вопрос не обсуждали, но подход коллег с верхней палаты правильный, особенно вопрос ответственности. Совсем недавно в нижней палате рассматривался закон об ужесточении ответственности за утечку перс данных, где сотовый оператор мотивировано должен внутри своего бизнес процесса усилить технологии безопасности", - сказал Ткачев РИА Новости. Ткачев отметил, что необходимо проработать механизм определения вины оператора, чтобы это не переросло в категорию "потребительского терроризма". "По средствам платежа - спорный вопрос, учитывая проблемы идентификации пользователей. Сегодня определенная часть мошенников пользуется электронными сим-картами, а также виртуальными номерами, которые генерируются довольно быстро. Поэтому будем рады включиться в проработку данного законопроекта", - подчеркнул депутат. Депутат Свинцов также сказал РИА Новости, что такую инициативу можно поддержать. "Безусловно, надо посмотреть детали… но то, что сегодня счета, которые привязаны к мобильным номерам, используются для различных схем… это, конечно, нужно дополнительно уточнить. Каким образом здесь будут проводиться контрольные мероприятия", - сказал Свинцов.

https://ria.ru/20240112/rkn-1920935391.html

https://ria.ru/20231227/aferisty-1918574954.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, андрей свинцов, госдума рф