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В Госдуме поддержали идею приравнять сим-карты к средствам платежа - РИА Новости, 25.01.2024
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15:25 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/sim-karty-1923440896.html
В Госдуме поддержали идею приравнять сим-карты к средствам платежа
В Госдуме поддержали идею приравнять сим-карты к средствам платежа - РИА Новости, 25.01.2024
В Госдуме поддержали идею приравнять сим-карты к средствам платежа
Идея законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа в комитете Госдумы по информполитике не обсуждалась, но первый зампредседателя комитета Антон... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:25
2024-01-25T15:25
технологии
андрей свинцов
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Идея законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа в комитете Госдумы по информполитике не обсуждалась, но первый зампредседателя комитета Антон Ткачев ("Новые люди") и зампредседателя комитета Андрей Свинцов (ЛДПР) концепцию инициативы поддерживают. Необходимо законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа, это поможет решить проблему серых сим-карт, считает зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин. "На сегодняшний день, в нашем комитете данный вопрос не обсуждали, но подход коллег с верхней палаты правильный, особенно вопрос ответственности. Совсем недавно в нижней палате рассматривался закон об ужесточении ответственности за утечку перс данных, где сотовый оператор мотивировано должен внутри своего бизнес процесса усилить технологии безопасности", - сказал Ткачев РИА Новости. Ткачев отметил, что необходимо проработать механизм определения вины оператора, чтобы это не переросло в категорию "потребительского терроризма". "По средствам платежа - спорный вопрос, учитывая проблемы идентификации пользователей. Сегодня определенная часть мошенников пользуется электронными сим-картами, а также виртуальными номерами, которые генерируются довольно быстро. Поэтому будем рады включиться в проработку данного законопроекта", - подчеркнул депутат. Депутат Свинцов также сказал РИА Новости, что такую инициативу можно поддержать. "Безусловно, надо посмотреть детали… но то, что сегодня счета, которые привязаны к мобильным номерам, используются для различных схем… это, конечно, нужно дополнительно уточнить. Каким образом здесь будут проводиться контрольные мероприятия", - сказал Свинцов.
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технологии, андрей свинцов, госдума рф
Технологии, Андрей Свинцов, Госдума РФ
В Госдуме поддержали идею приравнять сим-карты к средствам платежа

Депутаты Ткачев и Свинцов призвали обсудить законопроект о платежах с сим-карт

© Fotolia / Albert Lozano-Nieto Сим-карты на ладони
Сим-карты на ладони - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Fotolia / Albert Lozano-Nieto
Сим-карты на ладони. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Идея законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа в комитете Госдумы по информполитике не обсуждалась, но первый зампредседателя комитета Антон Ткачев ("Новые люди") и зампредседателя комитета Андрей Свинцов (ЛДПР) концепцию инициативы поддерживают.
Необходимо законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа, это поможет решить проблему серых сим-карт, считает зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин.
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"На сегодняшний день, в нашем комитете данный вопрос не обсуждали, но подход коллег с верхней палаты правильный, особенно вопрос ответственности. Совсем недавно в нижней палате рассматривался закон об ужесточении ответственности за утечку перс данных, где сотовый оператор мотивировано должен внутри своего бизнес процесса усилить технологии безопасности", - сказал Ткачев РИА Новости.
Ткачев отметил, что необходимо проработать механизм определения вины оператора, чтобы это не переросло в категорию "потребительского терроризма".
"По средствам платежа - спорный вопрос, учитывая проблемы идентификации пользователей. Сегодня определенная часть мошенников пользуется электронными сим-картами, а также виртуальными номерами, которые генерируются довольно быстро. Поэтому будем рады включиться в проработку данного законопроекта", - подчеркнул депутат.
Депутат Свинцов также сказал РИА Новости, что такую инициативу можно поддержать.
"Безусловно, надо посмотреть детали… но то, что сегодня счета, которые привязаны к мобильным номерам, используются для различных схем… это, конечно, нужно дополнительно уточнить. Каким образом здесь будут проводиться контрольные мероприятия", - сказал Свинцов.
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