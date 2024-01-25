Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде предложили приравнять сим-карты к средствам платежа - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/sim-karty-1923346566.html
В Совфеде предложили приравнять сим-карты к средствам платежа
В Совфеде предложили приравнять сим-карты к средствам платежа - РИА Новости, 25.01.2024
В Совфеде предложили приравнять сим-карты к средствам платежа
Необходимо законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа, это поможет решить проблему серых сим-карт, считает зампред Совета по развитию цифровой... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T09:15
2024-01-25T09:15
россия
общество
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_0:0:6623:3726_1920x0_80_0_0_39ba6c5ee77e998a388e3577079dd800.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Необходимо законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа, это поможет решить проблему серых сим-карт, считает зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин. "При совершении мошеннических действий принятие денежных средств от потерпевших происходит на абонентские номера различных сотовых операторов, которые находятся в пользовании мошенников. В дальнейшем мошенники переводят деньги на банковские счета, кошельки или криптокошельки. При выявлении данных о владельцах абонентских номеров выясняется, что указанных лиц и мест их регистраций не существует", - сказал Шейкин РИА Новости. По словам Шейкина, на "сером" рынке существует большое число "нелегальных" сим-карт. Он отметил, что это связано с "нарушением закона "О связи" операторами связи и дилерами, осуществляющими реализацию сим-карт при их оформлении без подтверждения паспортных данных абонентов. "В качестве решения можно предпринять следующее: сим-карты приравнять законодательно к средствам платежа, так как с помощью них можно переводить средства на лицевом счет - а действия лиц, связанных с оборотом нелегальных сим-карт, квалифицировать по статье 187 УК РФ – "Неправомерный оборот средств платежей", - подчеркнул парламентарий. Также сенатор предложил усилить административную ответственность операторов связи за несоблюдение порядка проверки достоверности сведений об абоненте - "вплоть до прекращения деятельности юридического лица".
https://ria.ru/20231018/moshenniki-1903395964.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149791/06/1497910656_730:0:6623:4420_1920x0_80_0_0_8fae7f6cd602c5c96e04405fb86b2b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, совет федерации рф
Россия, Общество, Совет Федерации РФ
В Совфеде предложили приравнять сим-карты к средствам платежа

Сенатор Шейкин предложил законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа

© Fotolia / Andrey PopovСим-карты для мобильного телефона
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Fotolia / Andrey Popov
Сим-карты для мобильного телефона . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Необходимо законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа, это поможет решить проблему серых сим-карт, считает зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин.
«
"При совершении мошеннических действий принятие денежных средств от потерпевших происходит на абонентские номера различных сотовых операторов, которые находятся в пользовании мошенников. В дальнейшем мошенники переводят деньги на банковские счета, кошельки или криптокошельки. При выявлении данных о владельцах абонентских номеров выясняется, что указанных лиц и мест их регистраций не существует", - сказал Шейкин РИА Новости.
По словам Шейкина, на "сером" рынке существует большое число "нелегальных" сим-карт. Он отметил, что это связано с "нарушением закона "О связи" операторами связи и дилерами, осуществляющими реализацию сим-карт при их оформлении без подтверждения паспортных данных абонентов.
"В качестве решения можно предпринять следующее: сим-карты приравнять законодательно к средствам платежа, так как с помощью них можно переводить средства на лицевом счет - а действия лиц, связанных с оборотом нелегальных сим-карт, квалифицировать по статье 187 УК РФ – "Неправомерный оборот средств платежей", - подчеркнул парламентарий.
Также сенатор предложил усилить административную ответственность операторов связи за несоблюдение порядка проверки достоверности сведений об абоненте - "вплоть до прекращения деятельности юридического лица".
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Эксперты рассказали, как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам
18 октября 2023, 10:00
 
РоссияОбществоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала