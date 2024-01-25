https://ria.ru/20240125/sim-karty-1923346566.html

В Совфеде предложили приравнять сим-карты к средствам платежа

В Совфеде предложили приравнять сим-карты к средствам платежа - РИА Новости, 25.01.2024

В Совфеде предложили приравнять сим-карты к средствам платежа

Необходимо законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа, это поможет решить проблему серых сим-карт, считает зампред Совета по развитию цифровой... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T09:15

2024-01-25T09:15

2024-01-25T09:15

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Необходимо законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа, это поможет решить проблему серых сим-карт, считает зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин. "При совершении мошеннических действий принятие денежных средств от потерпевших происходит на абонентские номера различных сотовых операторов, которые находятся в пользовании мошенников. В дальнейшем мошенники переводят деньги на банковские счета, кошельки или криптокошельки. При выявлении данных о владельцах абонентских номеров выясняется, что указанных лиц и мест их регистраций не существует", - сказал Шейкин РИА Новости. По словам Шейкина, на "сером" рынке существует большое число "нелегальных" сим-карт. Он отметил, что это связано с "нарушением закона "О связи" операторами связи и дилерами, осуществляющими реализацию сим-карт при их оформлении без подтверждения паспортных данных абонентов. "В качестве решения можно предпринять следующее: сим-карты приравнять законодательно к средствам платежа, так как с помощью них можно переводить средства на лицевом счет - а действия лиц, связанных с оборотом нелегальных сим-карт, квалифицировать по статье 187 УК РФ – "Неправомерный оборот средств платежей", - подчеркнул парламентарий. Также сенатор предложил усилить административную ответственность операторов связи за несоблюдение порядка проверки достоверности сведений об абоненте - "вплоть до прекращения деятельности юридического лица".

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россия, общество, совет федерации рф