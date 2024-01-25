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ГК "Аквариус" открыла новые центры по разработке ПО для смартфонов - РИА Новости, 25.01.2024
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ГК "Аквариус" открыла новые центры по разработке ПО для смартфонов
ГК "Аквариус" открыла новые центры по разработке ПО для смартфонов - РИА Новости, 25.01.2024
ГК "Аквариус" открыла новые центры по разработке ПО для смартфонов
Отечественный IT-производитель "Аквариус" открыл новые центры по разработке программного обеспечения (ПО) для смартфонов в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T01:34
2024-01-25T01:34
экономика
технологии
санкт-петербург
нижний новгород
москва
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Отечественный IT-производитель "Аквариус" открыл новые центры по разработке программного обеспечения (ПО) для смартфонов в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, рассказали РИА Новости в компании. "Группа компаний "Аквариус" сообщает об открытии двух центров разработок в стране. Новые офисы располагаются в Санкт-Петербурге, где осуществляется автоматизация тестирования программного обеспечения по управлению серверами, и в Нижнем Новгороде, где работают специалисты в области разработки программного обеспечения для мобильных устройств", - говорится в сообщении. Отмечается, что команда в Санкт-Петербурге занимается автоматизацией тестирования процессора и ПО. По словам разработчика, главная задача команды - до конца 2024 года выстроить работу так, чтобы от момента сборки продукта до выдачи отчета о его качестве вмешательство инженера практически не требовалось. В свою очередь, в нижегородском центре сейчас работа направлена на создание адаптированной операционной системы (ОС) для смартфонов Aquarius. "Открытие двух R&amp;D-центров имеет стратегическое значение для группы компаний. Во-первых, в обоих городах находились сформированные команды, обладающие экспертизой мирового уровня в тех компетенциях, которые были необходимы. Во-вторых, здесь располагаются одни из лучших ИТ-школ, что в дальнейшем позволит нам привлекать в "Аквариус" высокопрофессиональных разработчиков для расширения команд. И, конечно, мы нацелены на наращивание своего присутствия и укрепление позиций группы на рынке ИТ", - рассказал президент ГК "Аквариус" Владимир Степанов. На данный момент компания имеет три центра разработок: в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Ее производственные комплексы расположены в Шуе (Ивановская область) и Твери, а в 135 городах России работают 250 сервисных центров.
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экономика, технологии, санкт-петербург, нижний новгород, москва
Экономика, Технологии, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москва
ГК "Аквариус" открыла новые центры по разработке ПО для смартфонов

ГК "Аквариус" открыла два новых центра по разработке ПО для смартфонов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд IT-компании "Аквариус"
Стенд IT-компании Аквариус - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд IT-компании "Аквариус". Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Отечественный IT-производитель "Аквариус" открыл новые центры по разработке программного обеспечения (ПО) для смартфонов в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, рассказали РИА Новости в компании.
«
"Группа компаний "Аквариус" сообщает об открытии двух центров разработок в стране. Новые офисы располагаются в Санкт-Петербурге, где осуществляется автоматизация тестирования программного обеспечения по управлению серверами, и в Нижнем Новгороде, где работают специалисты в области разработки программного обеспечения для мобильных устройств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что команда в Санкт-Петербурге занимается автоматизацией тестирования процессора и ПО. По словам разработчика, главная задача команды - до конца 2024 года выстроить работу так, чтобы от момента сборки продукта до выдачи отчета о его качестве вмешательство инженера практически не требовалось.
В свою очередь, в нижегородском центре сейчас работа направлена на создание адаптированной операционной системы (ОС) для смартфонов Aquarius.
"Открытие двух R&D-центров имеет стратегическое значение для группы компаний. Во-первых, в обоих городах находились сформированные команды, обладающие экспертизой мирового уровня в тех компетенциях, которые были необходимы. Во-вторых, здесь располагаются одни из лучших ИТ-школ, что в дальнейшем позволит нам привлекать в "Аквариус" высокопрофессиональных разработчиков для расширения команд. И, конечно, мы нацелены на наращивание своего присутствия и укрепление позиций группы на рынке ИТ", - рассказал президент ГК "Аквариус" Владимир Степанов.
На данный момент компания имеет три центра разработок: в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Ее производственные комплексы расположены в Шуе (Ивановская область) и Твери, а в 135 городах России работают 250 сервисных центров.
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