https://ria.ru/20240125/putin-1923521057.html

Путин объявил благодарность институту РАН, обеспечивающему полеты в космос

Путин объявил благодарность институту РАН, обеспечивающему полеты в космос - РИА Новости, 25.01.2024

Путин объявил благодарность институту РАН, обеспечивающему полеты в космос

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, который занимается медицинским обеспечением... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T21:15

2024-01-25T21:15

2024-01-25T21:30

наука

россия

владимир путин

российская академия наук

институт медико-биологических проблем ран

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, который занимается медицинским обеспечением космических полетов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в развитии отечественной космической медицины и биологии, многолетнюю плодотворную научную деятельность, объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственного научного центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем Российской академии наук", - говорится в документе. Этим же указом президент "за заслуги в развитии архивного дела и многолетнюю добросовестную работу" отметил сотрудниц Российского государственного архива Военно-морского флота. Благодарность была объявлена заведующей архивохранилищем Любови Бабушевой и специалисту отдела Наталье Гоц.

https://ria.ru/20240125/putin-1923451177.html

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россия, владимир путин, российская академия наук, институт медико-биологических проблем ран, общество