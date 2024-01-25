https://ria.ru/20240125/putin-1923521057.html
Путин объявил благодарность институту РАН, обеспечивающему полеты в космос
Путин объявил благодарность институту РАН, обеспечивающему полеты в космос - РИА Новости, 25.01.2024
Путин объявил благодарность институту РАН, обеспечивающему полеты в космос
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, который занимается медицинским обеспечением... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T21:15
2024-01-25T21:15
2024-01-25T21:30
наука
россия
владимир путин
российская академия наук
институт медико-биологических проблем ран
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, который занимается медицинским обеспечением космических полетов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в развитии отечественной космической медицины и биологии, многолетнюю плодотворную научную деятельность, объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственного научного центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем Российской академии наук", - говорится в документе. Этим же указом президент "за заслуги в развитии архивного дела и многолетнюю добросовестную работу" отметил сотрудниц Российского государственного архива Военно-морского флота. Благодарность была объявлена заведующей архивохранилищем Любови Бабушевой и специалисту отдела Наталье Гоц.
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россия, владимир путин, российская академия наук, институт медико-биологических проблем ран, общество
Наука, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Институт медико-биологических проблем РАН, Общество
Путин объявил благодарность институту РАН, обеспечивающему полеты в космос
Путин объявил благодарность ИМПБ РАН, обеспечивающему полеты в космос