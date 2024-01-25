Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил благодарность институту РАН, обеспечивающему полеты в космос - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
21:15 25.01.2024 (обновлено: 21:30 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/putin-1923521057.html
Путин объявил благодарность институту РАН, обеспечивающему полеты в космос
Путин объявил благодарность институту РАН, обеспечивающему полеты в космос - РИА Новости, 25.01.2024
Путин объявил благодарность институту РАН, обеспечивающему полеты в космос
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, который занимается медицинским обеспечением... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T21:15
2024-01-25T21:30
наука
россия
владимир путин
российская академия наук
институт медико-биологических проблем ран
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_dba4440707efa8b5c132412cfc2fe242.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, который занимается медицинским обеспечением космических полетов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "За заслуги в развитии отечественной космической медицины и биологии, многолетнюю плодотворную научную деятельность, объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственного научного центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем Российской академии наук", - говорится в документе. Этим же указом президент "за заслуги в развитии архивного дела и многолетнюю добросовестную работу" отметил сотрудниц Российского государственного архива Военно-морского флота. Благодарность была объявлена заведующей архивохранилищем Любови Бабушевой и специалисту отдела Наталье Гоц.
https://ria.ru/20240125/putin-1923451177.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923405904_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cc6bce84c79143e80dddfc73feb6139a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, российская академия наук, институт медико-биологических проблем ран, общество
Наука, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Институт медико-биологических проблем РАН, Общество
Путин объявил благодарность институту РАН, обеспечивающему полеты в космос

Путин объявил благодарность ИМПБ РАН, обеспечивающему полеты в космос

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, который занимается медицинским обеспечением космических полетов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За заслуги в развитии отечественной космической медицины и биологии, многолетнюю плодотворную научную деятельность, объявить благодарность президента Российской Федерации коллективу федерального государственного бюджетного учреждения науки Государственного научного центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем Российской академии наук", - говорится в документе.
Этим же указом президент "за заслуги в развитии архивного дела и многолетнюю добросовестную работу" отметил сотрудниц Российского государственного архива Военно-морского флота. Благодарность была объявлена заведующей архивохранилищем Любови Бабушевой и специалисту отдела Наталье Гоц.
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в ходе рабочей поездки в Калининград - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Путин ответил на вопрос о переходе на новую систему высшего образования
Вчера, 16:03
 
НаукаРоссияВладимир ПутинРоссийская академия наукИнститут медико-биологических проблем РАНОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала