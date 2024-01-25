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Путин встретится с доверенными лицами на президентских выборах - РИА Новости, 25.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:23 25.01.2024 (обновлено: 12:24 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/putin-1923391695.html
Путин встретится с доверенными лицами на президентских выборах
Путин встретится с доверенными лицами на президентских выборах - РИА Новости, 25.01.2024
Путин встретится с доверенными лицами на президентских выборах
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин вскоре встретится со своими доверенными лицами на президентских выборах, дата встречи уже РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:23
2024-01-25T12:24
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
юрий башмет
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин вскоре встретится со своими доверенными лицами на президентских выборах, дата встречи уже определена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Определена. Это скоро будет", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, известна ли дата встречи Путина с доверенными лицами. Ранее Центризбирком зарегистрировал в качестве доверенных лиц Путина 346 человек, в их числе дирижер Юрий Башмет, врач Леонид Бокерия, артисты Сергей Безруков, Лариса Долина, Shaman (Ярослав Дронов), Николай Цискаридзе, тренер Ирина Винер и другие. Пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова сообщала, что подготовка документов на доверенных лиц продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, юрий башмет, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Юрий Башмет, Совет Федерации РФ
Путин встретится с доверенными лицами на президентских выборах

Песков: определена дата встречи Путина с доверенными лицами на выборах 2024 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин вскоре встретится со своими доверенными лицами на президентских выборах, дата встречи уже определена, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Определена. Это скоро будет", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, известна ли дата встречи Путина с доверенными лицами.
Ранее Центризбирком зарегистрировал в качестве доверенных лиц Путина 346 человек, в их числе дирижер Юрий Башмет, врач Леонид Бокерия, артисты Сергей Безруков, Лариса Долина, Shaman (Ярослав Дронов), Николай Цискаридзе, тренер Ирина Винер и другие. Пресс-секретарь избирательного штаба Путина Александра Суворова сообщала, что подготовка документов на доверенных лиц продолжается, их общее число может достигнуть 600 человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Борис Надеждин - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинЮрий БашметСовет Федерации РФ
 
 
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