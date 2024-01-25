https://ria.ru/20240125/puteshestviya-1923074681.html
Названы самые популярные города для путешествий в конце января
Названы самые популярные города для путешествий в конце января - РИА Новости, 25.01.2024
Названы самые популярные города для путешествий в конце января
Эксперты выяснили, какие маршруты для путешествий выбирают российские туристы в конце января, сообщает tutu. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T04:25
2024-01-25T04:25
2024-01-25T04:25
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Эксперты выяснили, какие маршруты для путешествий выбирают российские туристы в конце января, сообщает tutu.Специалисты онлайн-сервиса путешествий проанализировали данные бронирований авиабилетов и выяснили, что больше всего вылетов на период с 9 января до 1 февраля запланировано по внутрироссийским направлениям — 80 процентов.Среди самых популярных городов — традиционно Москва, Санкт-Петербург, Сочи, а также Екатеринбург и Минеральные Воды. Востребованы авиабилеты в Новосибирск, Калининград, Мурманск, Красноярск и Иркутск.Ереван и Ташкент — лидеры среди иностранных направлений. В пятерку самых популярных маршрутов вошли также Баку, Минск и Душанбе.На поездах в январе россияне чаще всего путешествуют в две столицы, Краснодар, Ростов-на-Дону и Адлер. Среди зарубежных направлений в лидерах – белорусские города Минск, Брест, Гомель и Орша.
https://ria.ru/20240125/puteshestviya-1916103268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, сочи, минск, москва, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Сочи, Минск, Москва, отдых в России
Названы самые популярные города для путешествий в конце января
Эксперты: две столицы и Сочи — самые популярные города для поездок в январе