https://ria.ru/20240125/prigovor-1923442286.html
Суд дал Касинцеву, укрывавшему Трепову, год и девять месяцев колонии
Суд дал Касинцеву, укрывавшему Трепову, год и девять месяцев колонии - РИА Новости, 25.01.2024
Суд дал Касинцеву, укрывавшему Трепову, год и девять месяцев колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил Дмитрия Касинцева, который укрывал у себя дома Дарью Трепову после теракта в петербургском кафе, к 1 году 9... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:29
2024-01-25T15:29
2024-01-25T17:14
происшествия
дарья трепова
взрыв в кафе в петербурге
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил Дмитрия Касинцева, который укрывал у себя дома Дарью Трепову после теракта в петербургском кафе, к 1 году 9 месяцам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Касинцева признать виновным и назначить наказание 1 год 9 месяцев в колонии общего режима", - огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков. Обвинение запрашивало для него 1 год и 10 месяц колонии общего режима. Судья постановил заключить его под стражу в зале суда. Адвокат Касинцева просила не лишать свободы ее подзащитного и назначить более мягкое наказание. Касинцев в своем последнем слове утверждал, что не укрывал Трепову, а лишь не сообщил о ее присутствии у него в квартире 3 апреля и что это событие "масштаба больше, чем его жизнь".
https://ria.ru/20240125/trepova-1923433273.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дарья трепова, взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург
Происшествия, Дарья Трепова, Взрыв в кафе в Петербурге, Санкт-Петербург
Суд дал Касинцеву, укрывавшему Трепову, год и девять месяцев колонии
Суд дал укрывавшему террористку Трепову Касинцеву 1 год 9 месяцам колонии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил Дмитрия Касинцева, который укрывал у себя дома Дарью Трепову после теракта в петербургском кафе, к 1 году 9 месяцам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Касинцева признать виновным и назначить наказание 1 год 9 месяцев в колонии общего режима", - огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков.
Обвинение запрашивало для него 1 год и 10 месяц колонии общего режима. Судья постановил заключить его под стражу в зале суда.
Адвокат Касинцева просила не лишать свободы ее подзащитного и назначить более мягкое наказание. Касинцев в своем последнем слове утверждал, что не укрывал Трепову, а лишь не сообщил о ее присутствии у него в квартире 3 апреля и что это событие "масштаба больше, чем его жизнь".
Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге