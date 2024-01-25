https://ria.ru/20240125/prigovor-1923442286.html

Суд дал Касинцеву, укрывавшему Трепову, год и девять месяцев колонии

Суд дал Касинцеву, укрывавшему Трепову, год и девять месяцев колонии - РИА Новости, 25.01.2024

Суд дал Касинцеву, укрывавшему Трепову, год и девять месяцев колонии

Второй западный окружной военный суд приговорил Дмитрия Касинцева, который укрывал у себя дома Дарью Трепову после теракта в петербургском кафе, к 1 году 9... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T15:29

2024-01-25T15:29

2024-01-25T17:14

происшествия

дарья трепова

взрыв в кафе в петербурге

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил Дмитрия Касинцева, который укрывал у себя дома Дарью Трепову после теракта в петербургском кафе, к 1 году 9 месяцам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Касинцева признать виновным и назначить наказание 1 год 9 месяцев в колонии общего режима", - огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков. Обвинение запрашивало для него 1 год и 10 месяц колонии общего режима. Судья постановил заключить его под стражу в зале суда. Адвокат Касинцева просила не лишать свободы ее подзащитного и назначить более мягкое наказание. Касинцев в своем последнем слове утверждал, что не укрывал Трепову, а лишь не сообщил о ее присутствии у него в квартире 3 апреля и что это событие "масштаба больше, чем его жизнь".

https://ria.ru/20240125/trepova-1923433273.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дарья трепова, взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург