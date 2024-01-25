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Суд дал Касинцеву, укрывавшему Трепову, год и девять месяцев колонии - РИА Новости, 25.01.2024
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15:29 25.01.2024 (обновлено: 17:14 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/prigovor-1923442286.html
Суд дал Касинцеву, укрывавшему Трепову, год и девять месяцев колонии
Суд дал Касинцеву, укрывавшему Трепову, год и девять месяцев колонии - РИА Новости, 25.01.2024
Суд дал Касинцеву, укрывавшему Трепову, год и девять месяцев колонии
Второй западный окружной военный суд приговорил Дмитрия Касинцева, который укрывал у себя дома Дарью Трепову после теракта в петербургском кафе, к 1 году 9... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T15:29
2024-01-25T17:14
происшествия
дарья трепова
взрыв в кафе в петербурге
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил Дмитрия Касинцева, который укрывал у себя дома Дарью Трепову после теракта в петербургском кафе, к 1 году 9 месяцам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Касинцева признать виновным и назначить наказание 1 год 9 месяцев в колонии общего режима", - огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков. Обвинение запрашивало для него 1 год и 10 месяц колонии общего режима. Судья постановил заключить его под стражу в зале суда. Адвокат Касинцева просила не лишать свободы ее подзащитного и назначить более мягкое наказание. Касинцев в своем последнем слове утверждал, что не укрывал Трепову, а лишь не сообщил о ее присутствии у него в квартире 3 апреля и что это событие "масштаба больше, чем его жизнь".
https://ria.ru/20240125/trepova-1923433273.html
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происшествия, дарья трепова, взрыв в кафе в петербурге, санкт-петербург
Происшествия, Дарья Трепова, Взрыв в кафе в Петербурге, Санкт-Петербург
Суд дал Касинцеву, укрывавшему Трепову, год и девять месяцев колонии

Суд дал укрывавшему террористку Трепову Касинцеву 1 год 9 месяцам колонии

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкДмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда. 25 января 2024
Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда. 25 января 2024 - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Дмитрий Касинцев, обвиняемый в укрывательстве Дарьи Треповой по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда. 25 января 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил Дмитрия Касинцева, который укрывал у себя дома Дарью Трепову после теракта в петербургском кафе, к 1 году 9 месяцам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Касинцева признать виновным и назначить наказание 1 год 9 месяцев в колонии общего режима", - огласил приговор председательствующий судья Тимур Жидков.
Обвинение запрашивало для него 1 год и 10 месяц колонии общего режима. Судья постановил заключить его под стражу в зале суда.
Адвокат Касинцева просила не лишать свободы ее подзащитного и назначить более мягкое наказание. Касинцев в своем последнем слове утверждал, что не укрывал Трепову, а лишь не сообщил о ее присутствии у него в квартире 3 апреля и что это событие "масштаба больше, чем его жизнь".
Дарья Трепова в зале суда - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Петербурге
15:05
 
ПроисшествияДарья ТреповаВзрыв в кафе в ПетербургеСанкт-Петербург
 
 
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