https://ria.ru/20240125/prank-1923406423.html

Смольянинов* рассказал пранкерам, что согласен выступать перед ВСУ

Смольянинов* рассказал пранкерам, что согласен выступать перед ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024

Смольянинов* рассказал пранкерам, что согласен выступать перед ВСУ

Актер Артур Смольянинов*, признанный иноагентом, рассказал пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), что хочет получить украинское... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:31

2024-01-25T13:31

2024-01-25T13:31

в мире

украина

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

вооруженные силы украины

культура

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МОСКВА, 25 янв- РИА Новости. Актер Артур Смольянинов*, признанный иноагентом, рассказал пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), что хочет получить украинское гражданство для своей семьи "под ключ", а также согласен тайно выступать перед ВСУ и служить киевскому режиму. Об этом пранкеры сообщили в Telegram."В нашем новом пранке уехавший актер Артур Смольянинов* поговорил с "главой офиса президента Украины Андреем Ермаком". Приунывший на чужбине артист всерьез зацепился за предложение получить украинское гражданство "под ключ" для всей семьи, а до этого согласился тайно выступать перед ВСУ и служить киевскому режиму, обещая быть "максимально полезным" Зеленскому, создавая имидж "хорошего русского", - рассказали пранкеры.При этом, по их словам, актер не уверен, что его выступления нужны украинским военным. "Я занимаюсь музыкой, я собрал группу, сочиняю песни. Но это песни на русском языке... Я буду рад, если вы меня разубедите, но стереотип такой есть, что нас там особо не ждут. Не в смысле нас всех, а даже меня. Я общаюсь с ребятами-украинцами, у меня есть друзья-украинцы, знакомые. Проблем нет. Но есть мое отношение к этому, мой стыд личный. Есть какие-то эмоционально острые вещи. Это все равно будет встречено с осторожностью", - сказал Смольянинов* во время пранка. Вован и Лексус добавили, что Смольянинов* даже за границей не доверяет своим коллегам-релокантам. Актер также рассказал, что у него была встреча с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским** (признан иноагентом), который, по словам Смольянинова*, "обрабатывает известных релокантов" в своих интересах.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240119/inoagenty-1922440575.html

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в мире, украина, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), вооруженные силы украины