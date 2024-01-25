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Смольянинов* рассказал пранкерам, что согласен выступать перед ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:31 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/prank-1923406423.html
Смольянинов* рассказал пранкерам, что согласен выступать перед ВСУ
Смольянинов* рассказал пранкерам, что согласен выступать перед ВСУ - РИА Новости, 25.01.2024
Смольянинов* рассказал пранкерам, что согласен выступать перед ВСУ
Актер Артур Смольянинов*, признанный иноагентом, рассказал пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), что хочет получить украинское... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T13:31
2024-01-25T13:31
в мире
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культура
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МОСКВА, 25 янв- РИА Новости. Актер Артур Смольянинов*, признанный иноагентом, рассказал пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), что хочет получить украинское гражданство для своей семьи "под ключ", а также согласен тайно выступать перед ВСУ и служить киевскому режиму. Об этом пранкеры сообщили в Telegram.&quot;В нашем новом пранке уехавший актер Артур Смольянинов* поговорил с &quot;главой офиса президента Украины Андреем Ермаком&quot;. Приунывший на чужбине артист всерьез зацепился за предложение получить украинское гражданство &quot;под ключ&quot; для всей семьи, а до этого согласился тайно выступать перед ВСУ и служить киевскому режиму, обещая быть &quot;максимально полезным&quot; Зеленскому, создавая имидж &quot;хорошего русского&quot;, - рассказали пранкеры.При этом, по их словам, актер не уверен, что его выступления нужны украинским военным. "Я занимаюсь музыкой, я собрал группу, сочиняю песни. Но это песни на русском языке... Я буду рад, если вы меня разубедите, но стереотип такой есть, что нас там особо не ждут. Не в смысле нас всех, а даже меня. Я общаюсь с ребятами-украинцами, у меня есть друзья-украинцы, знакомые. Проблем нет. Но есть мое отношение к этому, мой стыд личный. Есть какие-то эмоционально острые вещи. Это все равно будет встречено с осторожностью", - сказал Смольянинов* во время пранка. Вован и Лексус добавили, что Смольянинов* даже за границей не доверяет своим коллегам-релокантам. Актер также рассказал, что у него была встреча с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским** (признан иноагентом), который, по словам Смольянинова*, "обрабатывает известных релокантов" в своих интересах.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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в мире, украина, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Вооруженные силы Украины, Культура
Смольянинов* рассказал пранкерам, что согласен выступать перед ВСУ

Смольянинов заявил пранкерам Вовану и Лексусу, что согласен выступать перед ВСУ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Артур Смольянинов
Актер Артур Смольянинов - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Артур Смольянинов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв- РИА Новости. Актер Артур Смольянинов*, признанный иноагентом, рассказал пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу), что хочет получить украинское гражданство для своей семьи "под ключ", а также согласен тайно выступать перед ВСУ и служить киевскому режиму. Об этом пранкеры сообщили в Telegram.
«

"В нашем новом пранке уехавший актер Артур Смольянинов* поговорил с "главой офиса президента Украины Андреем Ермаком". Приунывший на чужбине артист всерьез зацепился за предложение получить украинское гражданство "под ключ" для всей семьи, а до этого согласился тайно выступать перед ВСУ и служить киевскому режиму, обещая быть "максимально полезным" Зеленскому, создавая имидж "хорошего русского", - рассказали пранкеры.

При этом, по их словам, актер не уверен, что его выступления нужны украинским военным.
"Я занимаюсь музыкой, я собрал группу, сочиняю песни. Но это песни на русском языке... Я буду рад, если вы меня разубедите, но стереотип такой есть, что нас там особо не ждут. Не в смысле нас всех, а даже меня. Я общаюсь с ребятами-украинцами, у меня есть друзья-украинцы, знакомые. Проблем нет. Но есть мое отношение к этому, мой стыд личный. Есть какие-то эмоционально острые вещи. Это все равно будет встречено с осторожностью", - сказал Смольянинов* во время пранка.
Вован и Лексус добавили, что Смольянинов* даже за границей не доверяет своим коллегам-релокантам. Актер также рассказал, что у него была встреча с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским** (признан иноагентом), который, по словам Смольянинова*, "обрабатывает известных релокантов" в своих интересах.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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КультураВ миреУкраинаВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Вооруженные силы Украины
 
 
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