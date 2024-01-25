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ВСУ наносят удары по жилым домам, заявили в ЛНР
ВСУ наносят удары по жилым домам, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.01.2024
ВСУ наносят удары по жилым домам, заявили в ЛНР
ВСУ продолжают наносить удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре прифронтовых населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщил РИА... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:12
2024-01-25T08:12
2024-01-25T08:12
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. ВСУ продолжают наносить удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре прифронтовых населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Вооруженные формирования Украины на регулярной основе ведут обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Зафиксированы обстрелы Кременной и Лисичанска в ЛНР, а также Соледара в ДНР. Удары наносятся по инфраструктуре населенных пунктов, жилым домам, коммунальным объектам", - рассказал Марочко.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ наносят удары по жилым домам, заявили в ЛНР
Марочко: ВСУ обстреливают жилые дома прифронтовых районов ЛНР и ДНР