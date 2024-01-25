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ВСУ наносят удары по жилым домам, заявили в ЛНР

ВСУ наносят удары по жилым домам, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.01.2024

ВСУ наносят удары по жилым домам, заявили в ЛНР

ВСУ продолжают наносить удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре прифронтовых населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщил РИА... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T08:12

2024-01-25T08:12

2024-01-25T08:12

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. ВСУ продолжают наносить удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре прифронтовых населенных пунктов Луганской и Донецкой Народных Республик, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Вооруженные формирования Украины на регулярной основе ведут обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Зафиксированы обстрелы Кременной и Лисичанска в ЛНР, а также Соледара в ДНР. Удары наносятся по инфраструктуре населенных пунктов, жилым домам, коммунальным объектам", - рассказал Марочко.

https://ria.ru/20240118/kharkov-1922144797.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, происшествия