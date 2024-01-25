https://ria.ru/20240125/nato-1923527751.html

Турция одобрила вступление Швеции в НАТО

Турция одобрила вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 25.01.2024

Турция одобрила вступление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО, соответствующий указ опубликован в официальном вестнике правительства... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T22:07

2024-01-25T22:07

2024-01-25T22:59

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турция

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АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО, соответствующий указ опубликован в официальном вестнике правительства республики Resmi Gazete."Указ президента об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО был опубликован в официальном вестнике правительства", — передает телеканал NTV.Таким образом, Анкара официально завершила процесс утверждения членства Стокгольма в альянсе.Во вторник Великое национальное собрание Турции проголосовало за прием Швеции в блок. Из 346 депутатов за выступили 287, против — 55, четверо воздержались.Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом НАТО. Теперь Стокгольму необходимо получить окончательное одобрение от Будапешта. В Венгрии отложили голосование о приеме скандинавской страны в блок, поскольку там считают, что она подрывала отношения и постоянно выказывала "моральное превосходство".Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.Кроме того, в декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что между Москвой и Хельсинки не было никаких проблем, но после присоединения к НАТО они появятся. Он добавил, что Россия начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения.

https://ria.ru/20240125/blinken-1923470583.html

https://ria.ru/20240125/vengriya-1923342921.html

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в мире, швеция, турция, нато, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, владимир путин, финляндия