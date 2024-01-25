Турция одобрила вступление Швеции в НАТО
Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО
© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО. Архивное фото
АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО, соответствующий указ опубликован в официальном вестнике правительства республики Resmi Gazete.
"Указ президента об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО был опубликован в официальном вестнике правительства", — передает телеканал NTV.
Таким образом, Анкара официально завершила процесс утверждения членства Стокгольма в альянсе.
Во вторник Великое национальное собрание Турции проголосовало за прием Швеции в блок. Из 346 депутатов за выступили 287, против — 55, четверо воздержались.
В июле Швеция, будучи членом Евросоюза, согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС в обмен на ратификацию заявки страны в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы приема этого государства в организацию и присоединения Анкары к союзу "между собой не связаны".
Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом НАТО.
Теперь Стокгольму необходимо получить окончательное одобрение от Будапешта. В Венгрии отложили голосование о приеме скандинавской страны в блок, поскольку там считают, что она подрывала отношения и постоянно выказывала "моральное превосходство".
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.
Кроме того, в декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что между Москвой и Хельсинки не было никаких проблем, но после присоединения к НАТО они появятся. Он добавил, что Россия начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения.