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Турция одобрила вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 25.01.2024
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22:07 25.01.2024 (обновлено: 22:59 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/nato-1923527751.html
Турция одобрила вступление Швеции в НАТО
Турция одобрила вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 25.01.2024
Турция одобрила вступление Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО, соответствующий указ опубликован в официальном вестнике правительства... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T22:07
2024-01-25T22:59
в мире
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турция
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АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО, соответствующий указ опубликован в официальном вестнике правительства республики Resmi Gazete."Указ президента об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО был опубликован в официальном вестнике правительства", — передает телеканал NTV.Таким образом, Анкара официально завершила процесс утверждения членства Стокгольма в альянсе.Во вторник Великое национальное собрание Турции проголосовало за прием Швеции в блок. Из 346 депутатов за выступили 287, против — 55, четверо воздержались.Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом НАТО. Теперь Стокгольму необходимо получить окончательное одобрение от Будапешта. В Венгрии отложили голосование о приеме скандинавской страны в блок, поскольку там считают, что она подрывала отношения и постоянно выказывала "моральное превосходство".Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.Кроме того, в декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что между Москвой и Хельсинки не было никаких проблем, но после присоединения к НАТО они появятся. Он добавил, что Россия начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения.
https://ria.ru/20240125/blinken-1923470583.html
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в мире, швеция, турция, нато, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, владимир путин, финляндия
В мире, Швеция, Турция, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Финляндия
Турция одобрила вступление Швеции в НАТО

Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции на саммите НАТО. Архивное фото
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АНКАРА, 25 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил членство Швеции в НАТО, соответствующий указ опубликован в официальном вестнике правительства республики Resmi Gazete.
"Указ президента об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО был опубликован в официальном вестнике правительства", — передает телеканал NTV.
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Таким образом, Анкара официально завершила процесс утверждения членства Стокгольма в альянсе.
Во вторник Великое национальное собрание Турции проголосовало за прием Швеции в блок. Из 346 депутатов за выступили 287, против — 55, четверо воздержались.

В июле Швеция, будучи членом Евросоюза, согласилась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС в обмен на ратификацию заявки страны в НАТО. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопросы приема этого государства в организацию и присоединения Анкары к союзу "между собой не связаны".

Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом НАТО.
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Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.
Кроме того, в декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что между Москвой и Хельсинки не было никаких проблем, но после присоединения к НАТО они появятся. Он добавил, что Россия начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения.
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В миреШвецияТурцияНАТОРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковВладимир ПутинФинляндия
 
 
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