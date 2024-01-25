https://ria.ru/20240125/naryshkin-1923329756.html
Россия не откажется от целей СВО, несмотря на сигналы НАТО, заявил Нарышкин
Россия не откажется от целей СВО, несмотря на сигналы НАТО, заявил Нарышкин - РИА Новости, 25.01.2024
Россия не откажется от целей СВО, несмотря на сигналы НАТО, заявил Нарышкин
Запад, заявляя о "планах нападения России на НАТО", пытается заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не произойдет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T03:37
2024-01-25T03:37
2024-01-25T09:06
россия
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сергей нарышкин
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политика
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Запад, заявляя о "планах нападения России на НАТО", пытается заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не произойдет, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин. Глава разведывательной службы объяснил такие высказывания информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России и желанием запугать ее перспективой прямого вооруженного конфликта с НАТО."Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции. <...> Но ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся", — отметил Нарышкин. В начале октября глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что Североатлантический альянс отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг на учениях Steadfast Defender в 2024 году.В январе же таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" бундесвера опубликовал "план" возможной атаки Москвы на восточный фланг НАТО. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на статью заметил, что это издание в последнее время не гнушается публикацией уток. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240125/naryshkin-1923328580.html
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россия, москва, европа, сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), политика
Россия, Москва, Европа, Сергей Нарышкин, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Политика
Россия не откажется от целей СВО, несмотря на сигналы НАТО, заявил Нарышкин
Нарышкин: Россия не откажется от целей СВО, несмотря на вбросы Запада
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Запад, заявляя о "планах нападения России на НАТО", пытается заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не произойдет, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.
Глава разведывательной службы объяснил такие высказывания информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России и желанием запугать ее перспективой прямого вооруженного конфликта с НАТО.
Нарышкин объяснил заявления Запада про "планы нападения России на НАТО"
"Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции. <...> Но ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся", — отметил Нарышкин.
В начале октября глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что Североатлантический альянс отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг на учениях Steadfast Defender в 2024 году.
В январе же таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" бундесвера опубликовал "план" возможной атаки Москвы на восточный фланг НАТО. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на статью заметил, что это издание в последнее время не гнушается публикацией уток.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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