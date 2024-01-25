https://ria.ru/20240125/naryshkin-1923329756.html

Россия не откажется от целей СВО, несмотря на сигналы НАТО, заявил Нарышкин

Россия не откажется от целей СВО, несмотря на сигналы НАТО, заявил Нарышкин - РИА Новости, 25.01.2024

Россия не откажется от целей СВО, несмотря на сигналы НАТО, заявил Нарышкин

Запад, заявляя о "планах нападения России на НАТО", пытается заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не произойдет, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T03:37

2024-01-25T03:37

2024-01-25T09:06

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политика

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Запад, заявляя о "планах нападения России на НАТО", пытается заставить Москву отказаться от целей спецоперации, но этого не произойдет, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин. Глава разведывательной службы объяснил такие высказывания информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России и желанием запугать ее перспективой прямого вооруженного конфликта с НАТО."Западники подчеркивают свою воинственность, свою мобилизационную готовность в надежде повлиять на Россию с тем, чтобы Россия, политическое руководство Российской Федерации отказалось от своих планов, от планов и целей специальной военной операции. <...> Но ни Россия, ни руководство Российской Федерации от своих целей не откажутся", — отметил Нарышкин. В начале октября глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что Североатлантический альянс отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг на учениях Steadfast Defender в 2024 году.В январе же таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" бундесвера опубликовал "план" возможной атаки Москвы на восточный фланг НАТО. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на статью заметил, что это издание в последнее время не гнушается публикацией уток. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военного блока в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240125/naryshkin-1923328580.html

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россия, москва, европа, сергей нарышкин, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), политика