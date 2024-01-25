Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин объяснил заявления Запада про "планы нападения России на НАТО" - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 25.01.2024 (обновлено: 09:33 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/naryshkin-1923328580.html
Нарышкин объяснил заявления Запада про "планы нападения России на НАТО"
Нарышкин объяснил заявления Запада про "планы нападения России на НАТО" - РИА Новости, 25.01.2024
Нарышкин объяснил заявления Запада про "планы нападения России на НАТО"
Заявления западников про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России,... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T03:02
2024-01-25T09:33
россия
нато
политика
сергей нарышкин
москва
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923347016_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_819923d7fa8d919007fdef810cc68fc6.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Заявления западников про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Это действительно информационная война, которая ведется западным блоком против России и против населения собственных стран, чтобы оправдать, во всяком случае, существующую гибридную агрессию Запада против России", - сказал Нарышкин.В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг.В январе нынешнего года таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240125/aktivy-1923327095.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Нарышкин о попытке блока НАТО запугать Россию
Нарышкин о попытке блока НАТО запугать Россию
2024-01-25T03:02
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923347016_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c9fb84ed1cec6517ca3fb14ce9906f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нато, политика, сергей нарышкин, москва, европа
Россия, НАТО, Политика, Сергей Нарышкин, Москва, Европа
Нарышкин объяснил заявления Запада про "планы нападения России на НАТО"

Нарышкин: Запад ведет информационную войну для оправдания агрессии против России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Заявления западников про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«
"Это действительно информационная война, которая ведется западным блоком против России и против населения собственных стран, чтобы оправдать, во всяком случае, существующую гибридную агрессию Запада против России", - сказал Нарышкин.
В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг.
В январе нынешнего года таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
В Госдуме назвали разбоем решение комитета США по активам России
02:24
 
РоссияНАТОПолитикаСергей НарышкинМоскваЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала