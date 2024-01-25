https://ria.ru/20240125/naryshkin-1923328580.html

Нарышкин объяснил заявления Запада про "планы нападения России на НАТО"

Нарышкин объяснил заявления Запада про "планы нападения России на НАТО" - РИА Новости, 25.01.2024

Нарышкин объяснил заявления Запада про "планы нападения России на НАТО"

Заявления западников про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России,... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T03:02

2024-01-25T03:02

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Заявления западников про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Это действительно информационная война, которая ведется западным блоком против России и против населения собственных стран, чтобы оправдать, во всяком случае, существующую гибридную агрессию Запада против России", - сказал Нарышкин.В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил в интервью агентству РАР, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг.В январе нынешнего года таблоид Bild со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) опубликовал "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на это заметил, что Bild в последнее время не гнушается публикацией уток.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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Нарышкин о попытке блока НАТО запугать Россию Нарышкин о попытке блока НАТО запугать Россию 2024-01-25T03:02 true PT0M46S

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россия, нато, политика, сергей нарышкин, москва, европа