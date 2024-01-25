https://ria.ru/20240125/kitay-1923424259.html

На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня

На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня - РИА Новости, 25.01.2024

На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня

Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 43, еще один человек числится пропавшими без вести, следует... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:27

2024-01-25T14:27

2024-01-25T14:27

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китай

юньнань

си цзиньпин

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ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 43, еще один человек числится пропавшими без вести, следует из сообщения Центрального телевидения Китая. Ранее сообщалось о 34 погибших и 10 пропавших без вести. Оползень сошел в понедельник в 5.51 (0.51 мск) на несколько деревень в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань. Под землей оказались 47 человек. "К настоящему времени за день 25 января на месте ликвидации последствий оползня были найдены девять человек, которые числились пропавшими, ни у кого из них признаков жизни не обнаружено", - говорится в сообщении телевидения. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая.

https://ria.ru/20240122/opolzen-1922689282.html

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китай

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в мире, китай, юньнань, си цзиньпин