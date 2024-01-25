https://ria.ru/20240125/kitay-1923424259.html
На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня
На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня - РИА Новости, 25.01.2024
На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня
Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 43, еще один человек числится пропавшими без вести, следует... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T14:27
2024-01-25T14:27
2024-01-25T14:27
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ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 43, еще один человек числится пропавшими без вести, следует из сообщения Центрального телевидения Китая. Ранее сообщалось о 34 погибших и 10 пропавших без вести. Оползень сошел в понедельник в 5.51 (0.51 мск) на несколько деревень в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань. Под землей оказались 47 человек. "К настоящему времени за день 25 января на месте ликвидации последствий оползня были найдены девять человек, которые числились пропавшими, ни у кого из них признаков жизни не обнаружено", - говорится в сообщении телевидения. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая.
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в мире, китай, юньнань, си цзиньпин
В мире, Китай, Юньнань, Си Цзиньпин
На юго-западе Китая выросло число жертв схода оползня
Число жертв схода оползня на юго-западе Китая возросло до 43
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Число жертв оползня, сошедшего в понедельник в юго-западной китайской провинции Юньнань, выросло до 43, еще один человек числится пропавшими без вести, следует из сообщения Центрального телевидения Китая.
Ранее сообщалось о 34 погибших и 10 пропавших без вести.
Си Цзиньпин призвал принять все меры для спасения пострадавших от оползня
Оползень сошел в понедельник в 5.51 (0.51 мск) на несколько деревень в уезде Чжэньсюн городского округа Чжаотун провинции Юньнань. Под землей оказались 47 человек.
"К настоящему времени за день 25 января на месте ликвидации последствий оползня были найдены девять человек, которые числились пропавшими, ни у кого из них признаков жизни не обнаружено", - говорится в сообщении телевидения.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин
призвал приложить все усилия для поиска и спасения людей, оказавшихся под землей в результате оползня на юго-западе Китая.
На Филиппинах семь человек погибли из-за оползня