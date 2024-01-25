Хуситы заявили, что подбили военный корабль США
Хуситы заявили о прямом попадании в военный корабль США в Аденском заливе
© AP PhotoХуситы, протестующие против агрессии США и Израиля
© AP Photo
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля. Архивное фото
ДОХА, 25 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в соцсети Х, что американский военный корабль был подбит во время столкновения военно-морских сил группировки с американскими эсминцами и кораблями в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.
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"Произошло столкновение с рядом американских эсминцев и военных кораблей в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, которые обеспечивали защиту двух американских коммерческих судов", — написал военный представитель хуситов Яхья Сариа.
Как указал Сариа, "в результате операции удалось осуществить прямое попадание в американский военный корабль, при этом два американских торговых судна были вынуждены свернуть с маршрута".
По его словам, столкновение длилось более двух часов, йеменские вооруженные силы использовали противокорабельные ракеты.
В среду центральное командование Пентагона сообщало о том, что хуситы атаковали контейнеровоз под американским флагом в Аденском проливе, выпустив три противокорабельные ракеты , которые были перехвачены.
После начала ударов США и Великобритании по подконтрольным хуситам районам 12 января хуситы заявили, что теперь их корабли являются законными целями йеменских вооруженных сил. При этом они подчеркнули, что не собираются прекращать атаки на связанные с Израилем или идущие в его порты корабли из-за американских бомбежек территории Йемена, но другим судам в Красном и Аравийском морях ничего не угрожает.