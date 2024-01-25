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Хуситы заявили, что подбили военный корабль США - РИА Новости, 25.01.2024
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03:58 25.01.2024 (обновлено: 10:13 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/khusity-1923330287.html
Хуситы заявили, что подбили военный корабль США
Хуситы заявили, что подбили военный корабль США - РИА Новости, 25.01.2024
Хуситы заявили, что подбили военный корабль США
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в соцсети Х, что американский военный корабль был подбит во время столкновения... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T03:58
2024-01-25T10:13
в мире
йемен
аденский залив
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ансар алла
министерство обороны сша
военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 25 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в соцсети Х, что американский военный корабль был подбит во время столкновения военно-морских сил группировки с американскими эсминцами и кораблями в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. &quot;Произошло столкновение с рядом американских эсминцев и военных кораблей в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, которые обеспечивали защиту двух американских коммерческих судов&quot;, — написал военный представитель хуситов Яхья Сариа.Как указал Сариа, "в результате операции удалось осуществить прямое попадание в американский военный корабль, при этом два американских торговых судна были вынуждены свернуть с маршрута". По его словам, столкновение длилось более двух часов, йеменские вооруженные силы использовали противокорабельные ракеты. В среду центральное командование Пентагона сообщало о том, что хуситы атаковали контейнеровоз под американским флагом в Аденском проливе, выпустив три противокорабельные ракеты , которые были перехвачены. После начала ударов США и Великобритании по подконтрольным хуситам районам 12 января хуситы заявили, что теперь их корабли являются законными целями йеменских вооруженных сил. При этом они подчеркнули, что не собираются прекращать атаки на связанные с Израилем или идущие в его порты корабли из-за американских бомбежек территории Йемена, но другим судам в Красном и Аравийском морях ничего не угрожает.
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в мире, йемен, аденский залив, сша, ансар алла, министерство обороны сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Аденский залив, США, Ансар Алла, Министерство обороны США, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы заявили, что подбили военный корабль США

Хуситы заявили о прямом попадании в военный корабль США в Аденском заливе

© AP PhotoХуситы, протестующие против агрессии США и Израиля
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 25 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило в соцсети Х, что американский военный корабль был подбит во время столкновения военно-морских сил группировки с американскими эсминцами и кораблями в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе.
«

"Произошло столкновение с рядом американских эсминцев и военных кораблей в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, которые обеспечивали защиту двух американских коммерческих судов", — написал военный представитель хуситов Яхья Сариа.

Как указал Сариа, "в результате операции удалось осуществить прямое попадание в американский военный корабль, при этом два американских торговых судна были вынуждены свернуть с маршрута".
По его словам, столкновение длилось более двух часов, йеменские вооруженные силы использовали противокорабельные ракеты.
В среду центральное командование Пентагона сообщало о том, что хуситы атаковали контейнеровоз под американским флагом в Аденском проливе, выпустив три противокорабельные ракеты , которые были перехвачены.
После начала ударов США и Великобритании по подконтрольным хуситам районам 12 января хуситы заявили, что теперь их корабли являются законными целями йеменских вооруженных сил. При этом они подчеркнули, что не собираются прекращать атаки на связанные с Израилем или идущие в его порты корабли из-за американских бомбежек территории Йемена, но другим судам в Красном и Аравийском морях ничего не угрожает.
Красное море - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
СМИ: судно под флагом США сообщило о приближении беспилотника вблизи Йемена
Вчера, 21:54
 
В миреЙеменАденский заливСШААнсар АллаМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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