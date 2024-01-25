https://ria.ru/20240125/karty-1923465505.html

АТОР: россияне стали реже ездить в "карточные" туры за рубеж

АТОР: россияне стали реже ездить в "карточные" туры за рубеж - РИА Новости, 25.01.2024

АТОР: россияне стали реже ездить в "карточные" туры за рубеж

Туристы стали реже ездить в "карточные" туры, чем год или два назад, сообщил вице-президент АТОР по выездному туризму, глава Space Travel Артур Мурадян. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:06

2024-01-25T17:06

2024-01-25T17:06

туризм

новости - туризм

армения

казахстан

узбекистан

артур мурадян

ассоциация туроператоров россии (атор)

банки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144788/09/1447880942_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_fde3d5705508da865dbaeb938b471cb7.jpg

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Туристы стали реже ездить в "карточные" туры, чем год или два назад, сообщил вице-президент АТОР по выездному туризму, глава Space Travel Артур Мурадян.С одной стороны, все желающие воспользовались возможностью оформить карты иностранных банков, с другой – условия выдачи "пластика" постоянно меняются, и туроператоры стараются не брать на себя ответственности за такие поездки, пояснил он.Кроме того, российские банки предлагают путешественникам оформить карты иностранных кредитных учреждений внутри страны, без необходимости визита в другое государство.При этом большинство отечественных туристов ездят за границу с наличными, пояснил Мурадян.Снижение спроса отмечают и в "Русском Экспрессе". Часть клиентов уже обзавелись картами зарубежных банков. Кроме того, их оформление в ряде государств, например, в Армении, Казахстане стало невозможно из-за угрозы международных санкций по отношению к кредитным организациям.Тем не менее, желающих сделать карту зарубежного банка достаточно. "У нас есть действующие предложения для тех, кто желает поехать с такой целью в Узбекистан – Ташкент, Самарканд, а также Киргизию и Сербию", – рассказала директор департамента рекламы и PR туроператора "Русский Экспресс" Анна Филатовская.

https://ria.ru/20240125/turkmenistan-1923435070.html

армения

казахстан

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, армения, казахстан, узбекистан, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), банки, банковские карты, туризм