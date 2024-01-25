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АТОР: россияне стали реже ездить в "карточные" туры за рубеж - РИА Новости, 25.01.2024
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Туризм
 
17:06 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/karty-1923465505.html
АТОР: россияне стали реже ездить в "карточные" туры за рубеж
АТОР: россияне стали реже ездить в "карточные" туры за рубеж - РИА Новости, 25.01.2024
АТОР: россияне стали реже ездить в "карточные" туры за рубеж
Туристы стали реже ездить в "карточные" туры, чем год или два назад, сообщил вице-президент АТОР по выездному туризму, глава Space Travel Артур Мурадян. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:06
2024-01-25T17:06
туризм
новости - туризм
армения
казахстан
узбекистан
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
банки
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Туристы стали реже ездить в "карточные" туры, чем год или два назад, сообщил вице-президент АТОР по выездному туризму, глава Space Travel Артур Мурадян.С одной стороны, все желающие воспользовались возможностью оформить карты иностранных банков, с другой – условия выдачи "пластика" постоянно меняются, и туроператоры стараются не брать на себя ответственности за такие поездки, пояснил он.Кроме того, российские банки предлагают путешественникам оформить карты иностранных кредитных учреждений внутри страны, без необходимости визита в другое государство.При этом большинство отечественных туристов ездят за границу с наличными, пояснил Мурадян.Снижение спроса отмечают и в "Русском Экспрессе". Часть клиентов уже обзавелись картами зарубежных банков. Кроме того, их оформление в ряде государств, например, в Армении, Казахстане стало невозможно из-за угрозы международных санкций по отношению к кредитным организациям.Тем не менее, желающих сделать карту зарубежного банка достаточно. "У нас есть действующие предложения для тех, кто желает поехать с такой целью в Узбекистан – Ташкент, Самарканд, а также Киргизию и Сербию", – рассказала директор департамента рекламы и PR туроператора "Русский Экспресс" Анна Филатовская.
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новости - туризм, армения, казахстан, узбекистан, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), банки, банковские карты, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Армения, Казахстан, Узбекистан, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Банки, Банковские карты, Туризм
АТОР: россияне стали реже ездить в "карточные" туры за рубеж

АТОР: большинство российских туристов ездят за границу с наличными

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭмиссия карт национальной платежной системы "Мир"
Эмиссия карт национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Туристы стали реже ездить в "карточные" туры, чем год или два назад, сообщил вице-президент АТОР по выездному туризму, глава Space Travel Артур Мурадян.
С одной стороны, все желающие воспользовались возможностью оформить карты иностранных банков, с другой – условия выдачи "пластика" постоянно меняются, и туроператоры стараются не брать на себя ответственности за такие поездки, пояснил он.
Кроме того, российские банки предлагают путешественникам оформить карты иностранных кредитных учреждений внутри страны, без необходимости визита в другое государство.
При этом большинство отечественных туристов ездят за границу с наличными, пояснил Мурадян.
Снижение спроса отмечают и в "Русском Экспрессе". Часть клиентов уже обзавелись картами зарубежных банков. Кроме того, их оформление в ряде государств, например, в Армении, Казахстане стало невозможно из-за угрозы международных санкций по отношению к кредитным организациям.
Тем не менее, желающих сделать карту зарубежного банка достаточно. "У нас есть действующие предложения для тех, кто желает поехать с такой целью в УзбекистанТашкент, Самарканд, а также Киргизию и Сербию", – рассказала директор департамента рекламы и PR туроператора "Русский Экспресс" Анна Филатовская.
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ТуризмНовости - ТуризмАрменияКазахстанУзбекистанАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)БанкиБанковские картыТуризм
 
 
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