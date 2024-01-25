https://ria.ru/20240125/gosduma-1923399246.html
В Госдуму внесли законопроект о блокировке копий пиратских сайтов
В Госдуму внесли законопроект о блокировке копий пиратских сайтов - РИА Новости, 25.01.2024
В Госдуму внесли законопроект о блокировке копий пиратских сайтов
В Госдуму внесен законопроект о блокировке копий (зеркал) пиратских сайтов, предлагается оптимизировать процедуру и передать полномочия Роскомнадзору, как... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:55
2024-01-25T12:55
2024-01-25T12:56
александр хинштейн
антон горелкин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о блокировке копий (зеркал) пиратских сайтов, предлагается оптимизировать процедуру и передать полномочия Роскомнадзору, как регулятору, по принятию решения о признании сайта "зеркалом" "пиратского" ресурса и направлению такого решения владельцу сайта-"зеркала", таким образом будет сокращена процедура до двух дней, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Проект внесен депутатами ГД Александром Хинштейном, Антоном Горелкиным, Антоном Немкиным и другими. Как пояснил РИА Новости депутат Госдумы и автор проекта Антон Немкин, в первую очередь, это упрощение цепочки коммуникации по вопросу признания ресурса копией заблокированного сайта или, проще говоря, "зеркалом". По его словам, сейчас процесс включает отправку информации о сайте в Минцифры, проведение министерством соответствующей экспертизы, отправку заключения из Минцифры в Роскомнадзор и владельцу сайта. "Законопроектом предусмотрена передача полномочий по принятию решения о признании сайта "зеркалом" "пиратского" ресурса и направлению такого решения владельцу сайта - "зеркала" непосредственно Роскомнадзору, как регулятору. Такой подход позволит сократить процесс ограничения доступа к сайтам-"зеркалам" до двух суток", - сказано в пояснительной записке к проекту. По словам Немкина, также необходимо закрыть еще один пробел в законодательстве, который возник на фоне дискриминационного поведения ряда поисковых систем. Сейчас, согласно действующему законодательству, обязанность прекратить в поисковой системе выдачу "зеркал" возлагается исключительно на операторов поисковых систем, распространяющих рекламу, ориентированную на российских потребителей, отметил депутат. Соответственно, если они продолжают работать в Рунете, но прекратили распространять рекламу для россиян, то не подпадают под требования закона, заключил он. "Вносимые изменения позволят распространить обязанность по прекращению выдачи сведений о "зеркалах" в поисковой выдаче на всех операторов поисковых систем, без привязки к распространению или не распространению ими рекламы для российских потребителей", - добавил Немкин.
https://ria.ru/20230110/programmy-1843931255.html
https://ria.ru/20240118/piratstvo-1922192670.html
https://ria.ru/20230904/blokirovka-1894127870.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_ff5e0cd64c8df72439d673f8c5c1717a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр хинштейн, антон горелкин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Александр Хинштейн, Антон Горелкин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости.
В Госдуму внесен законопроект о блокировке копий (зеркал) пиратских сайтов, предлагается оптимизировать процедуру и передать полномочия Роскомнадзору, как регулятору, по принятию решения о признании сайта "зеркалом" "пиратского" ресурса и направлению такого решения владельцу сайта-"зеркала", таким образом будет сокращена процедура до двух дней, соответствующий проект
размещен в думской электронной базе.
Проект внесен депутатами ГД Александром Хинштейном
, Антоном Горелкиным
, Антоном Немкиным и другими.
Непроверенное ПО с маркетплейсов может содержать вирусы, считает эксперт
Как пояснил РИА Новости депутат Госдумы и автор проекта Антон Немкин, в первую очередь, это упрощение цепочки коммуникации по вопросу признания ресурса копией заблокированного сайта или, проще говоря, "зеркалом". По его словам, сейчас процесс включает отправку информации о сайте в Минцифры, проведение министерством соответствующей экспертизы, отправку заключения из Минцифры в Роскомнадзор и владельцу сайта.
"Законопроектом предусмотрена передача полномочий по принятию решения о признании сайта "зеркалом" "пиратского" ресурса и направлению такого решения владельцу сайта - "зеркала" непосредственно Роскомнадзору, как регулятору. Такой подход позволит сократить процесс ограничения доступа к сайтам-"зеркалам" до двух суток", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Любимова назвала эффективный метод борьбы с пиратством
По словам Немкина, также необходимо закрыть еще один пробел в законодательстве, который возник на фоне дискриминационного поведения ряда поисковых систем. Сейчас, согласно действующему законодательству, обязанность прекратить в поисковой системе выдачу "зеркал" возлагается исключительно на операторов поисковых систем, распространяющих рекламу, ориентированную на российских потребителей, отметил депутат. Соответственно, если они продолжают работать в Рунете, но прекратили распространять рекламу для россиян, то не подпадают под требования закона, заключил он.
"Вносимые изменения позволят распространить обязанность по прекращению выдачи сведений о "зеркалах" в поисковой выдаче на всех операторов поисковых систем, без привязки к распространению или не распространению ими рекламы для российских потребителей", - добавил Немкин.
Роскомнадзор заблокировал 23 сайта за отказ удалить ЛГБТ-материалы