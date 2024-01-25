https://ria.ru/20240125/fotografii-1923388354.html

Киселев: проект "Освобождение. Путь к Победе" перекликается с фото с СВО

Киселев: проект "Освобождение. Путь к Победе" перекликается с фото с СВО - РИА Новости, 25.01.2024

Киселев: проект "Освобождение. Путь к Победе" перекликается с фото с СВО

Фотографии военкоров, работающих в зоне СВО, по ценности сопоставимы с хроникой времен Великой Отечественной войны, представленной в проекте "Освобождение. Путь РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:11

2024-01-25T12:11

2024-01-25T14:00

общество

ленинград

дмитрий киселев

президентский фонд культурных инициатив

новости агентства

социальный навигатор

освобождение. путь к победе

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Фотографии военкоров, работающих в зоне СВО, по ценности сопоставимы с хроникой времен Великой Отечественной войны, представленной в проекте "Освобождение. Путь к Победе", заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Проект "Освобождение. Путь к Победе", представленный РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, посвящен 80-летию освобождения Ленинграда и территорий Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. "Мы сейчас публикуем фотографии с линии фронта, ценность которых абсолютно сопоставима с тем, что мы выставляем в этом проекте. Это и есть контекст "Освобождение. Путь к Победе", а сейчас в информационном потоке эти исторические фотографии смешаны естественным образом с теми, которые идут ежедневно с линии фронта", - сказал он на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Киселев отметил, что раньше фотографии времен Великой Отечественной воспринимались как история, было трудно почувствовать их энергию, но сегодня они воспринимаются иначе. "Именно сейчас, в эти дни мы смотрим на лица тех наших героев иначе. Нам понятен контекст их действий, их боя, их жизни и их смерти. Потому что сейчас мы находимся в какой-то степени в схожей ситуации. Наша страна находится в схожей ситуации, потому что наша страна сейчас ведет битву за то, чтобы быть", - подчеркнул Киселев.Важную роль журналиста в тяжелые для страны времена отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. "Самое главное, что этот проект дает фото- и видеосвидетельства того, что происходило. В наше время, когда информационное пространство переполнено фейками, когда тексту уже не всегда можно верить, на первое место выходит именно фотосвидетельство, при этом из очень надежного источника", - сказал он.За каждым изображением проекта стоит большая работа с архивами: сотрудники исследовательского отдела медиагруппы "Россия сегодня" атрибутировали фотографии, зафиксировав точные дату, место и имена авторов.Директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль отметил, что необходимо обращаться к опыту и великому мастерству тех людей, которые были свидетелями Великой Отечественной войны."Приглядитесь к лицам: там были другие лица, не могу сказать даже чем, но они очень эмоционально заряжены. Сейчас постепенно, уже не первый год мы снова пишем летопись нового для нас военного противостояния. И я снова начинаю видеть ту же эмоциональную заряженность в глазах тех людей, которые сейчас отстаивают наши интересы", - заявил Штоль.Проект "Освобождение. Путь к Победе" стартовал 25 января и продлится до мая 2025 года. Первая выставка откроется 26 января в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, а 29 января состоится открытие выставки в Государственном педагогическом университете имени Герцена.

https://sn.ria.ru/20240125/osobozhdenie-1923395040.html

https://ria.ru/20240124/osvobozhdenie-1922969447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ленинград, дмитрий киселев, президентский фонд культурных инициатив, новости агентства, социальный навигатор, освобождение. путь к победе