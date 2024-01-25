https://ria.ru/20240125/dtp-1923419581.html

В Петербурге завели дело после ДТП с автобусом, выехавшим на тротуар

В Петербурге завели дело после ДТП с автобусом, выехавшим на тротуар - РИА Новости, 25.01.2024

В Петербурге завели дело после ДТП с автобусом, выехавшим на тротуар

Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после ДТП в Санкт-Петербурге, где накануне рейсовый автобус выехал на тротуар, в результате чего... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T14:13

2024-01-25T14:13

2024-01-25T14:13

происшествия

россия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Уголовное дело об оказании небезопасных услуг возбуждено после ДТП в Санкт-Петербурге, где накануне рейсовый автобус выехал на тротуар, в результате чего пострадали пять человек, сообщил СК РФ. Как сообщала в среду пресс-служба регионального главка МВД РФ, днем у дома 38 по улице Беринга автобус №152 выехал на тротуар, на котором находились пешеходы. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали пять человек, детей среди них нет. Позже в пресс-службе регионального главка МВД РФ сообщили, что причиной ДТП могло стать состояние здоровья водителя. После аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, водитель задержан. "Следственными органами ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса... в результате которого пострадали не менее 5 человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – информирует СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее в четверг в городском комитете по здравоохранению РИА Новости сообщали, что четверо из пяти пострадавших в этом ДТП остаются в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)