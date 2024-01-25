https://ria.ru/20240125/diplom-1923413825.html

В архангельском университете разрешили писать диплом с помощью нейросети

В архангельском университете разрешили писать диплом с помощью нейросети - РИА Новости, 25.01.2024

В архангельском университете разрешили писать диплом с помощью нейросети

Северный арктический федеральный университет разрешил студентам использовать искусственный интеллект для написания дипломных работ, при этом доля труда... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T13:53

2024-01-25T13:53

2024-01-25T13:53

северный (арктический) федеральный университет

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МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Северный арктический федеральный университет разрешил студентам использовать искусственный интеллект для написания дипломных работ, при этом доля труда нейросети не должна превышать 40%, сообщила РИА Новости проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова. Морозова рассказала, что в САФУ, как и во многих университетах страны, есть ограничения по оригинальности текстов, но в связи с появлением новых технологий руководство вуза решило ввести и новые ограничения. Это не означает недопуск к защите ВКР – если студент успешно выполнил учебный план, не имеет задолженностей, то он допускается к итоговой аттестации. "Если проверочные процедуры показали, что оригинальность текста или использование нейросетей больше установленных университетом 40%, комиссия во время процедуры защиты с большим пристрастием проверяет самостоятельность выполнения работы", - пояснила проректор. Важно, чтобы студент продемонстрировал свои знания и убедил в том, что работу писал именно он. Также в вузе приняли во внимание то, что для молодых людей все новинки ИТ-сферы давно стали "стилем жизни", и если внешняя среда предоставляет им возможности не тратить усилия для достижения цели, они в большинстве случаев этим воспользуются. "Поэтому ничего удивительного нет в том, что студенты активно начали использовать нейросети в учебной деятельности при написании работ текущего контроля и при написании выпускных работ", - считает проректор САФУ При этом здесь понимают, что нейросеть может помочь написать литературный обзор работы, введение, но пока самостоятельно "придумать" или откуда-то взять результаты конкретной исследовательской работы не может ни один искусственный интеллект. Однако жесткие меры к студентам в САФУ применят не собираются, в том числе из-за отсутствия идеального инструмента для проверки оригинальности текстов и выявления процента работы нейросети. В любом случае, отмечают в вузе, студенты должны знать "правила игры", и выпускник 2024 года уже знает, что его работа в этом году подвергнется и такой проверке. "Поэтому он может сам за себя решить – или я пишу сам и не "нарываюсь" на более пристальное внимание, или использую нейросеть, но блестяще выучу то, что она за меня написала. А для университета в обоих случаях достигается результат – студент успешно защитился", - резюмировала проректор. Также в университете задумываются об ответственности перед работодателями, поскольку одна из компетенций, которую должен сформировать вуз при обучении – способность самостоятельно выполнять работу, в случае слишком активного использования нейросетей об этом не может быть речи.

https://ria.ru/20240111/tekhnologii-1920657085.html

https://ria.ru/20240120/neyroset-1922458605.html

https://ria.ru/20231228/roboty-1918598918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северный (арктический) федеральный университет