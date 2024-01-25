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Экономист назвал выплаты, которые повысят с 1 февраля

Экономист назвал выплаты, которые повысят с 1 февраля - РИА Новости, 25.01.2024

Экономист назвал выплаты, которые повысят с 1 февраля

Индексация социальных выплат и пособий с 1 февраля затронет самые широкие слои россиян, рассказал в беседе с агентством “Прайм” доцент экономического факультета РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T02:15

2024-01-25T02:15

2024-01-25T02:15

общество

россия

андрей гиринский

рудн

дети

деньги

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Индексация социальных выплат и пособий с 1 февраля затронет самые широкие слои россиян, рассказал в беседе с агентством “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.В частности, вырастут выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей.“Так, максимальное пособие по беременности и родам вырастет до 565 562 рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится на 48 процентов, до 49 123 рублей”, — указал он.Вырастут выплаты ветеранам и другим льготным категориям населения. Будут увеличены пособия по безработице. Вместе с федеральными выплатами повысят и региональные — это поможет привести величину пособий в соответствие с темпами роста цен на местах, заключил Гиринский.

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общество, россия, андрей гиринский, рудн, дети, деньги