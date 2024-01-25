Рейтинг@Mail.ru
Экономист назвал выплаты, которые повысят с 1 февраля - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:15 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/dengi-1923319528.html
Экономист назвал выплаты, которые повысят с 1 февраля
Экономист назвал выплаты, которые повысят с 1 февраля - РИА Новости, 25.01.2024
Экономист назвал выплаты, которые повысят с 1 февраля
Индексация социальных выплат и пособий с 1 февраля затронет самые широкие слои россиян, рассказал в беседе с агентством “Прайм” доцент экономического факультета РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T02:15
2024-01-25T02:15
общество
россия
андрей гиринский
рудн
дети
деньги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135909/17/1359091788_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_57eac1fc5f94d8656340f42215f577b4.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Индексация социальных выплат и пособий с 1 февраля затронет самые широкие слои россиян, рассказал в беседе с агентством “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.В частности, вырастут выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей.“Так, максимальное пособие по беременности и родам вырастет до 565 562 рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится на 48 процентов, до 49 123 рублей”, — указал он.Вырастут выплаты ветеранам и другим льготным категориям населения. Будут увеличены пособия по безработице. Вместе с федеральными выплатами повысят и региональные — это поможет привести величину пособий в соответствие с темпами роста цен на местах, заключил Гиринский.
https://ria.ru/20240119/lgoty-1728217952.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135909/17/1359091788_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_cd816fd8680bef7208f03b91e2fe25a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, андрей гиринский, рудн, дети, деньги
Общество, Россия, Андрей Гиринский, РУДН, Дети, Деньги
Экономист назвал выплаты, которые повысят с 1 февраля

Эксперт Гиринский: с 1 февраля увеличатся выплаты, связанные с воспитанием детей

© Fotolia / Anton GvozdikovРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© Fotolia / Anton Gvozdikov
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Индексация социальных выплат и пособий с 1 февраля затронет самые широкие слои россиян, рассказал в беседе с агентством “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
В частности, вырастут выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей.
«
“Так, максимальное пособие по беременности и родам вырастет до 565 562 рублей, а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится на 48 процентов, до 49 123 рублей”, — указал он.
Вырастут выплаты ветеранам и другим льготным категориям населения. Будут увеличены пособия по безработице. Вместе с федеральными выплатами повысят и региональные — это поможет привести величину пособий в соответствие с темпами роста цен на местах, заключил Гиринский.
Женщина гуляет с детьми в парке - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Льготы многодетным семьям в 2024 — какие положены?
19 января, 13:17
 
ОбществоРоссияАндрей ГиринскийРУДНДетиДеньги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала