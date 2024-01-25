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"Это будет кошмар". Блинкена поставили на место словами о России - РИА Новости, 25.01.2024
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17:13 25.01.2024 (обновлено: 18:16 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/blinken-1923470583.html
"Это будет кошмар". Блинкена поставили на место словами о России
"Это будет кошмар". Блинкена поставили на место словами о России - РИА Новости, 25.01.2024
"Это будет кошмар". Блинкена поставили на место словами о России
Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер ответил в соцсети X на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T17:13
2024-01-25T18:16
россия
швеция
вооруженные силы сша
финляндия
скотт риттер
энтони блинкен
нато
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер ответил в соцсети X на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России.Накануне дипломат написал на своей странице, что Соединенные Штаты приветствуют решение парламента Турции одобрить протоколы о приеме Швеции в альянс. По его утверждению, присоединение этой страны к блоку якобы сделает его сильнее и сплоченнее, чем когда-либо."Нельзя стать сильнее, увеличив свою уязвимость. Слава богу, Россия не собирается вторгаться в Финляндию!" — ответил Риттер.По мнению военного, запланированные альянсом учения Steadfast Defender 2024 прольют свет на логистический кошмар, который делает уязвимыми Швецию и Финляндию. В реальности это произойдет, если появится необходимость задействовать пятую статью о коллективной обороне НАТО, пояснил он.Во вторник Великое национальное собрание Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против — 55, четверо воздержались. Решение вступит в силу после подписания указа президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.Кроме того, в декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что между Москвой и Хельсинки не было никаких проблем, но после их присоединения к НАТО они появятся. Он добавил, что Россия начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения.
https://ria.ru/20240125/vengriya-1923342921.html
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россия, швеция, вооруженные силы сша, финляндия, скотт риттер, энтони блинкен, нато, реджеп тайип эрдоган
Россия, Швеция, Вооруженные силы США, Финляндия, Скотт Риттер, Энтони Блинкен, НАТО, Реджеп Тайип Эрдоган
"Это будет кошмар". Блинкена поставили на место словами о России

Риттер ответил на заявление Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер ответил в соцсети X на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России.
Накануне дипломат написал на своей странице, что Соединенные Штаты приветствуют решение парламента Турции одобрить протоколы о приеме Швеции в альянс. По его утверждению, присоединение этой страны к блоку якобы сделает его сильнее и сплоченнее, чем когда-либо.

В мае 2022-го Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Последняя из них 4 апреля прошлого года стала 31-м членом организации. Заявка Стокгольма до сих пор не получила одобрения со стороны Венгрии, которая считает, что скандинавская страна подрывала отношения с Будапештом и постоянно выказывала "моральное превосходство".

"Нельзя стать сильнее, увеличив свою уязвимость. Слава богу, Россия не собирается вторгаться в Финляндию!" — ответил Риттер.
По мнению военного, запланированные альянсом учения Steadfast Defender 2024 прольют свет на логистический кошмар, который делает уязвимыми Швецию и Финляндию. В реальности это произойдет, если появится необходимость задействовать пятую статью о коллективной обороне НАТО, пояснил он.
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Во вторник Великое национальное собрание Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против — 55, четверо воздержались. Решение вступит в силу после подписания указа президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.
Кроме того, в декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что между Москвой и Хельсинки не было никаких проблем, но после их присоединения к НАТО они появятся. Он добавил, что Россия начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения.
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РоссияШвецияВооруженные силы СШАФинляндияСкотт РиттерЭнтони БлинкенНАТОРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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