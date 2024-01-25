"Это будет кошмар". Блинкена поставили на место словами о России
Риттер ответил на заявление Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России
© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер ответил в соцсети X на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России.
Накануне дипломат написал на своей странице, что Соединенные Штаты приветствуют решение парламента Турции одобрить протоколы о приеме Швеции в альянс. По его утверждению, присоединение этой страны к блоку якобы сделает его сильнее и сплоченнее, чем когда-либо.
В мае 2022-го Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Последняя из них 4 апреля прошлого года стала 31-м членом организации. Заявка Стокгольма до сих пор не получила одобрения со стороны Венгрии, которая считает, что скандинавская страна подрывала отношения с Будапештом и постоянно выказывала "моральное превосходство".
"Нельзя стать сильнее, увеличив свою уязвимость. Слава богу, Россия не собирается вторгаться в Финляндию!" — ответил Риттер.
По мнению военного, запланированные альянсом учения Steadfast Defender 2024 прольют свет на логистический кошмар, который делает уязвимыми Швецию и Финляндию. В реальности это произойдет, если появится необходимость задействовать пятую статью о коллективной обороне НАТО, пояснил он.
Во вторник Великое национальное собрание Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против — 55, четверо воздержались. Решение вступит в силу после подписания указа президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.
Кроме того, в декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что между Москвой и Хельсинки не было никаких проблем, но после их присоединения к НАТО они появятся. Он добавил, что Россия начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения.