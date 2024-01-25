https://ria.ru/20240125/blinken-1923470583.html

"Это будет кошмар". Блинкена поставили на место словами о России

"Это будет кошмар". Блинкена поставили на место словами о России - РИА Новости, 25.01.2024

"Это будет кошмар". Блинкена поставили на место словами о России

Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер ответил в соцсети X на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T17:13

2024-01-25T17:13

2024-01-25T18:16

россия

швеция

вооруженные силы сша

финляндия

скотт риттер

энтони блинкен

нато

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6be5733ba9876815c99382221180015d.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер ответил в соцсети X на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России.Накануне дипломат написал на своей странице, что Соединенные Штаты приветствуют решение парламента Турции одобрить протоколы о приеме Швеции в альянс. По его утверждению, присоединение этой страны к блоку якобы сделает его сильнее и сплоченнее, чем когда-либо."Нельзя стать сильнее, увеличив свою уязвимость. Слава богу, Россия не собирается вторгаться в Финляндию!" — ответил Риттер.По мнению военного, запланированные альянсом учения Steadfast Defender 2024 прольют свет на логистический кошмар, который делает уязвимыми Швецию и Финляндию. В реальности это произойдет, если появится необходимость задействовать пятую статью о коллективной обороне НАТО, пояснил он.Во вторник Великое национальное собрание Турции проголосовало за ратификацию членства Швеции в НАТО. Из 346 депутатов за выступили 287, против — 55, четверо воздержались. Решение вступит в силу после подписания указа президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, прием Швеции в военный блок будет иметь негативные последствия. По его словам, Россия примет меры, аналогичные тем, что разрабатываются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии.Кроме того, в декабре прошлого года президент Владимир Путин заявил, что между Москвой и Хельсинки не было никаких проблем, но после их присоединения к НАТО они появятся. Он добавил, что Россия начнет создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения.

https://ria.ru/20240125/vengriya-1923342921.html

https://ria.ru/20240125/voyna-1923443558.html

россия

швеция

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, швеция, вооруженные силы сша, финляндия, скотт риттер, энтони блинкен, нато, реджеп тайип эрдоган