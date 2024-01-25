https://ria.ru/20240125/avto-1923281888.html
Восстание машин. Китай начал завоевание Запада
Восстание машин. Китай начал завоевание Запада - РИА Новости, 25.01.2024
Восстание машин. Китай начал завоевание Запада
Китайские автомобили все популярнее не только в России, но и по всему миру: по продажам обошли даже японские. Растет спрос и на электрокары: в четвертом... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T08:00
2024-01-25T08:00
2024-01-25T11:46
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технологии
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Китайские автомобили все популярнее не только в России, но и по всему миру: по продажам обошли даже японские. Растет спрос и на электрокары: в четвертом квартале компания BYD опередила американскую Tesla. В чем секрет нового экономического чуда и выдержат ли конкуренцию именитые европейские бренды — разбиралось РИА Новости.Небывалый скачокПо подсчетам Китайской ассоциации легковых автомобилей, национальный экспорт за прошлый год — рекордные 5,26 миллиона машин. Показатель прежнего лидера, Японии, — около четырех миллионов. В The Wall Street Journal это назвали "тектоническим сдвигом".В основном рост обеспечили автомобили с двигателями внутреннего сгорания. И особенно помог спрос в России. Благодаря уходу западных компаний и санкциям закупки в КНР увеличились по меньшей мере в пять раз, сообщает издание. По данным Таможенной службы, только за первое полугодие 2023-го экспорт взлетел на 543 процента, и российский рынок стал крупнейшим для китайских поставщиков.В Европе же с удовольствием раскупают электромобили — и BYD обогнала там американскую Tesla. В The Economist сообщили, что западные политики серьезно обеспокоены китайской экспансией. Почти пятая часть сокращенных рабочих мест в отрасли обусловлена именно этим, уверены аналитики, а запрет ЕС на машины с ДВС с 2035-го только усугубит ситуацию.В Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM) отмечают популярность брендов SAIC, Chery, Changan, Great Wall Motors, Geely, Dongfeng, JAC, BYD и BAIC. По данным ГК "АвтоСпецЦентр", Китай пока контролирует восемь процентов европейского рынка, в краткосрочной перспективе угрозы для других марок нет. Тем не менее Европейская комиссия инициировала расследование в отношении автопроизводителей из КНР, а в США планируют повышение ввозных пошлин. Там уверены, что Пекин играет не по правилам.Нечестная конкуренцияУ КНР действительно есть то, чего лишены многие конкуренты. Прежде всего — собственные никель и литий, необходимые для электромобилей. Китай лидирует в переработке литиевого сырья и производстве батарей. Шесть из десяти крупнейших поставщиков аккумуляторов — китайские. Только у CATL — треть мировых поставок.По разным оценкам, доля КНР на глобальном рынке достигает 80 процентов. Пекин осознает значимость природных ресурсов и все больше вкладывает в их добычу. Это позволяет обеспечивать местный бизнес и зарабатывать на экспорте. Спрос растет на десятки процентов в год.Еще один козырь — микроэлектроника. Миллиардные инвестиции помогли наладить выпуск полупроводников, а американские санкции в 2022-м не сработали. Программа субсидий спасла компании при неконкурентной цене, и технологическое отставание быстро преодолели."С 2016 года по 2022-й правительство выделило 57 миллиардов долларов на поддержку производства автомобилей с гибридными и электрическими двигателями, а с 2023-го действует программа налоговых льгот и субсидий", — напоминают в ГК "АвтоСпецЦентр". Секрет успехаКитайские электромобили в среднем на 20 процентов дешевле, чем американские и европейские аналоги. Специалисты отмечают и значительное повышение качества. "Раньше были признаки кустарщины, но нынешние модели отличаются высокой технологической культурой и надежностью. Они хорошо оснащены и собраны по актуальной моде. Даже с учетом некоторых проблем вроде относительно быстрого износа топливных трубок или замерзающей этой зимой электроники статистика очень неплохая", — говорит эксперт блока автобизнеса банка "Открытие" "Открытие Авто" Сергей Власов.Аналитики сходятся во мнении, что серьезное преимущество КНР — массовые и доступные инновационные технологии. В среднем ценовом сегменте потребителей привлекает возможность получить более производительный, в том числе по запасу хода и мощности, продукт со множеством дополнительных опций премиум-класса. Например, массажной системой в водительском кресле или панорамной крышей.Генеральный директор компании "БериАвто" Ислам Альсултанов указывает и на значительный прогресс в дизайне. Привлечение зарубежных специалистов позволило создать автомобили, отвечающие международным стандартам и вкусам. Так, электрокроссовером Sea Lion 07 в компании BYD занимался бывший главный дизайнер Audi и Lamborghini Вольфганг Эггер. При этом цены на электрические BYD — от 12 тысяч долларов, а Tesla в США обойдется минимум в 39."Рост популярности китайских моделей — серьезная угроза для автопрома других стран, особенно в сегменте электромобилей. Китайцы активно инвестируют в разработку систем автономного вождения. Агрессивная маркетинговая стратегия и способность быстро адаптироваться к требованиям рынка делают их серьезными конкурентами на мировой арене", — полагает Альсултанов.У европейских брендов долгая история и преданная армия поклонников. Тем не менее благодаря достойному качеству и доступности китайские марки становятся сильными соперниками, особенно на развивающихся рынках. По оценкам, в течение ближайших трех-пяти лет автопром КНР вдвое увеличит долю на глобальном рынке.
https://ria.ru/20230701/avtomobili-1880850500.html
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экономика, сша, евросоюз, технологии, китай
Экономика, США, Евросоюз, Технологии, Китай
Восстание машин. Китай начал завоевание Запада
The Economist: Китай вышел на первое место по экспорту автомобилей в мире
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. Китайские автомобили все популярнее не только в России, но и по всему миру: по продажам обошли даже японские. Растет спрос и на электрокары: в четвертом квартале компания BYD опередила американскую Tesla. В чем секрет нового экономического чуда и выдержат ли конкуренцию именитые европейские бренды — разбиралось РИА Новости.
По подсчетам Китайской ассоциации легковых автомобилей, национальный экспорт за прошлый год — рекордные 5,26 миллиона машин. Показатель прежнего лидера, Японии, — около четырех миллионов. В The Wall Street Journal это назвали
"тектоническим сдвигом".
В основном рост обеспечили автомобили с двигателями внутреннего сгорания. И особенно помог спрос в России. Благодаря уходу западных компаний и санкциям закупки в КНР увеличились по меньшей мере в пять раз, сообщает издание. По данным Таможенной службы, только за первое полугодие 2023-го экспорт взлетел на 543 процента, и российский рынок стал крупнейшим для китайских поставщиков.
В Европе же с удовольствием раскупают электромобили — и BYD обогнала там американскую Tesla. В The Economist сообщили
, что западные политики серьезно обеспокоены китайской экспансией. Почти пятая часть сокращенных рабочих мест в отрасли обусловлена именно этим, уверены аналитики, а запрет ЕС на машины с ДВС с 2035-го только усугубит ситуацию.
В Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM) отмечают популярность брендов SAIC, Chery, Changan, Great Wall Motors, Geely, Dongfeng, JAC, BYD и BAIC. По данным ГК "АвтоСпецЦентр", Китай пока контролирует восемь процентов европейского рынка, в краткосрочной перспективе угрозы для других марок нет. Тем не менее Европейская комиссия инициировала расследование в отношении автопроизводителей из КНР, а в США планируют повышение ввозных пошлин. Там уверены, что Пекин играет не по правилам.
У КНР действительно есть то, чего лишены многие конкуренты. Прежде всего — собственные никель и литий, необходимые для электромобилей. Китай лидирует в переработке литиевого сырья и производстве батарей. Шесть из десяти крупнейших поставщиков аккумуляторов — китайские. Только у CATL — треть мировых поставок.
По разным оценкам, доля КНР на глобальном рынке достигает 80 процентов. Пекин осознает значимость природных ресурсов и все больше вкладывает в их добычу. Это позволяет обеспечивать местный бизнес и зарабатывать на экспорте. Спрос растет на десятки процентов в год.
Еще один козырь — микроэлектроника. Миллиардные инвестиции помогли наладить выпуск полупроводников, а американские санкции в 2022-м не сработали. Программа субсидий спасла компании при неконкурентной цене, и технологическое отставание быстро преодолели.
"С 2016 года по 2022-й правительство выделило 57 миллиардов долларов на поддержку производства автомобилей с гибридными и электрическими двигателями, а с 2023-го действует программа налоговых льгот и субсидий", — напоминают в ГК "АвтоСпецЦентр".
Китайские электромобили в среднем на 20 процентов дешевле, чем американские и европейские аналоги. Специалисты отмечают и значительное повышение качества. "Раньше были признаки кустарщины, но нынешние модели отличаются высокой технологической культурой и надежностью. Они хорошо оснащены и собраны по актуальной моде. Даже с учетом некоторых проблем вроде относительно быстрого износа топливных трубок или замерзающей этой зимой электроники статистика очень неплохая", — говорит эксперт блока автобизнеса банка "Открытие" "Открытие Авто" Сергей Власов.
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Аналитики сходятся во мнении, что серьезное преимущество КНР — массовые и доступные инновационные технологии. В среднем ценовом сегменте потребителей привлекает возможность получить более производительный, в том числе по запасу хода и мощности, продукт со множеством дополнительных опций премиум-класса. Например, массажной системой в водительском кресле или панорамной крышей.
Генеральный директор компании "БериАвто" Ислам Альсултанов указывает и на значительный прогресс в дизайне. Привлечение зарубежных специалистов позволило создать автомобили, отвечающие международным стандартам и вкусам. Так, электрокроссовером Sea Lion 07 в компании BYD занимался бывший главный дизайнер Audi и Lamborghini Вольфганг Эггер. При этом цены на электрические BYD — от 12 тысяч долларов, а Tesla в США обойдется минимум в 39.
"Рост популярности китайских моделей — серьезная угроза для автопрома других стран, особенно в сегменте электромобилей. Китайцы активно инвестируют в разработку систем автономного вождения. Агрессивная маркетинговая стратегия и способность быстро адаптироваться к требованиям рынка делают их серьезными конкурентами на мировой арене", — полагает Альсултанов.
У европейских брендов долгая история и преданная армия поклонников. Тем не менее благодаря достойному качеству и доступности китайские марки становятся сильными соперниками, особенно на развивающихся рынках. По оценкам, в течение ближайших трех-пяти лет автопром КНР вдвое увеличит долю на глобальном рынке.