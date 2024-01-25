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В Якутске арестовали трех участников незаконной акции - РИА Новости, 25.01.2024
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16:30 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/arest-1923458207.html
В Якутске арестовали трех участников незаконной акции
В Якутске арестовали трех участников незаконной акции - РИА Новости, 25.01.2024
В Якутске арестовали трех участников незаконной акции
Суд в Якутске в четверг оштрафовал 23 участников несогласованного митинга, прошедшего после убийства местного жителя, на 10 тысяч рублей каждого, а троих... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:30
2024-01-25T16:30
происшествия
якутск
россия
айсен николаев
якутский городской суд
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ЯКУТСК, 25 янв - РИА Новости. Суд в Якутске в четверг оштрафовал 23 участников несогласованного митинга, прошедшего после убийства местного жителя, на 10 тысяч рублей каждого, а троих организаторов акции отправил под административный арест на 5-6 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. "Якутский городской суд… рассмотрел 26 дел о привлечении к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, собрания, шествия, демонстрации. Судом установлено, что граждане участвовали в несанкционированной акции (митинге)... Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей", - рассказали в пресс-службе. Как отмечается, по трем протоколам суд, признав задержанных виновными в организации несогласованного митинга, назначил наказание в виде административного ареста от 5 до 6 суток. Убийство произошло в воскресенье вечером в Якутске после того, как 23-летний местный житель поссорился в ночном клубе с 18-летним юношей - он родом из Таджикистана, имеет российское гражданство, отмечал глава Якутии Айсен Николаев. На следующий день якутянин, выяснив адрес оппонента, с двумя знакомыми пришел к нему домой. На месте произошла поножовщина, в ходе которой юноша из Таджикистана, по предварительным данным, зарезал 26-летнего уроженца Намского улуса. Убийство получило большой резонанс в Якутии, по соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Николаев призвал не реагировать на эти посты, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем паспорта России. Суд 24 января отправил 18-летнего обвиняемого в убийстве под стражу. Накануне якутянина, призывавшего выйти на митинг после этого убийства, оштрафовали на 20 тысяч рублей по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).
https://ria.ru/20240125/arest-1923439363.html
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происшествия, якутск, россия, айсен николаев, якутский городской суд
Происшествия, Якутск, Россия, Айсен Николаев, Якутский городской суд
В Якутске арестовали трех участников незаконной акции

Суд в Якутске арестовал трех участников незаконной акции

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ЯКУТСК, 25 янв - РИА Новости. Суд в Якутске в четверг оштрафовал 23 участников несогласованного митинга, прошедшего после убийства местного жителя, на 10 тысяч рублей каждого, а троих организаторов акции отправил под административный арест на 5-6 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
"Якутский городской суд… рассмотрел 26 дел о привлечении к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, собрания, шествия, демонстрации. Судом установлено, что граждане участвовали в несанкционированной акции (митинге)... Им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.
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Как отмечается, по трем протоколам суд, признав задержанных виновными в организации несогласованного митинга, назначил наказание в виде административного ареста от 5 до 6 суток.
Убийство произошло в воскресенье вечером в Якутске после того, как 23-летний местный житель поссорился в ночном клубе с 18-летним юношей - он родом из Таджикистана, имеет российское гражданство, отмечал глава Якутии Айсен Николаев.
На следующий день якутянин, выяснив адрес оппонента, с двумя знакомыми пришел к нему домой. На месте произошла поножовщина, в ходе которой юноша из Таджикистана, по предварительным данным, зарезал 26-летнего уроженца Намского улуса.
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Убийство получило большой резонанс в Якутии, по соцсетям стали распространяться призывы выходить на несогласованные митинги. Николаев призвал не реагировать на эти посты, заверив, что власти разберутся в ситуации, в том числе в обоснованности получения таджикистанцем паспорта России.
Суд 24 января отправил 18-летнего обвиняемого в убийстве под стражу.
Накануне якутянина, призывавшего выйти на митинг после этого убийства, оштрафовали на 20 тысяч рублей по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).
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