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В Москве арестовали дебошира, порезавшего полицейского - РИА Новости, 25.01.2024
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16:29 25.01.2024
https://ria.ru/20240125/arest-1923457996.html
В Москве арестовали дебошира, порезавшего полицейского
В Москве арестовали дебошира, порезавшего полицейского - РИА Новости, 25.01.2024
В Москве арестовали дебошира, порезавшего полицейского
Мужчина, который на просьбу предъявить документы ударил полицейского ножом в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T16:29
2024-01-25T16:29
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мужчина, который на просьбу предъявить документы ударил полицейского ножом в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. По данным полиции, в среду на Бобруйской улице сотрудник ППС получил ножевое ранение в ногу от мужчины, которого он остановил для проверки документов. Напавший скрылся с места преступления, но был задержан. Полицейский попал в больницу. Как отмечали в прокуратуре, мужчина вину в посягательстве на его жизнь не признал, но не отрицает нападение. "️По ходатайству следствия в отношении обвиняемого в нападении на сотрудника полиции на западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Как отмечается в Telegram-канале прокуратуры Москвы, "обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста".
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали дебошира, порезавшего полицейского

СК: в Москве арестовали дебошира, ударившего ножом полицейского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на улице Москвы
Автомобиль полиции на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мужчина, который на просьбу предъявить документы ударил полицейского ножом в Москве, арестован, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
По данным полиции, в среду на Бобруйской улице сотрудник ППС получил ножевое ранение в ногу от мужчины, которого он остановил для проверки документов. Напавший скрылся с места преступления, но был задержан. Полицейский попал в больницу. Как отмечали в прокуратуре, мужчина вину в посягательстве на его жизнь не признал, но не отрицает нападение.
"️По ходатайству следствия в отношении обвиняемого в нападении на сотрудника полиции на западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как отмечается в Telegram-канале прокуратуры Москвы, "обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста".
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