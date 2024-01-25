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В Кузбассе арестовали женщину, запиравшую в сундук маленькую дочь - РИА Новости, 25.01.2024
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12:49 25.01.2024 (обновлено: 12:51 25.01.2024)
https://ria.ru/20240125/arest-1923397995.html
В Кузбассе арестовали женщину, запиравшую в сундук маленькую дочь
В Кузбассе арестовали женщину, запиравшую в сундук маленькую дочь - РИА Новости, 25.01.2024
В Кузбассе арестовали женщину, запиравшую в сундук маленькую дочь
Жительницу города Таштагол Кемеровской области, запиравшую свою полуторагодовалую дочь в сундук и избивавшую ее электрическим шнуром, арестовали, сообщает... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:49
2024-01-25T12:51
происшествия
таштагол
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Жительницу города Таштагол Кемеровской области, запиравшую свою полуторагодовалую дочь в сундук и избивавшую ее электрическим шнуром, арестовали, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Как информировало ведомство, с октября по декабрь 2023 года 22-летняя мать систематически электрическим шнуром и другими предметами избивала свою полуторагодовалую дочь, а также запирала ребенка в сундуке. Против нее было заведено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). "Сегодня, 25 января, по ходатайству следователя СК России в отношении 22-летней жительницы Таштагола, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
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таштагол
кемеровская область
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происшествия, таштагол, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Таштагол, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе арестовали женщину, запиравшую в сундук маленькую дочь

СК: жительницу Таштагола, запиравшую в сундук полуторагодовалую дочь, арестовали

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Жительницу города Таштагол Кемеровской области, запиравшую свою полуторагодовалую дочь в сундук и избивавшую ее электрическим шнуром, арестовали, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону в Telegram-канале.
Как информировало ведомство, с октября по декабрь 2023 года 22-летняя мать систематически электрическим шнуром и другими предметами избивала свою полуторагодовалую дочь, а также запирала ребенка в сундуке. Против нее было заведено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).
"Сегодня, 25 января, по ходатайству следователя СК России в отношении 22-летней жительницы Таштагола, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
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Жительнице Татарстана, истязавшей шестимесячного сына, дали условный срок
25 мая 2023, 14:10
 
ПроисшествияТаштаголКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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