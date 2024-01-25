https://ria.ru/20240125/arest-1923397995.html
В Кузбассе арестовали женщину, запиравшую в сундук маленькую дочь
В Кузбассе арестовали женщину, запиравшую в сундук маленькую дочь - РИА Новости, 25.01.2024
В Кузбассе арестовали женщину, запиравшую в сундук маленькую дочь
Жительницу города Таштагол Кемеровской области, запиравшую свою полуторагодовалую дочь в сундук и избивавшую ее электрическим шнуром, арестовали, сообщает... РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-25T12:49
2024-01-25T12:49
2024-01-25T12:51
происшествия
таштагол
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg
КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Жительницу города Таштагол Кемеровской области, запиравшую свою полуторагодовалую дочь в сундук и избивавшую ее электрическим шнуром, арестовали, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Как информировало ведомство, с октября по декабрь 2023 года 22-летняя мать систематически электрическим шнуром и другими предметами избивала свою полуторагодовалую дочь, а также запирала ребенка в сундуке. Против нее было заведено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). "Сегодня, 25 января, по ходатайству следователя СК России в отношении 22-летней жительницы Таштагола, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230525/syn-1874091048.html
таштагол
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_85ffe02d05967dde295b2796dc6f8ae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таштагол, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Таштагол, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе арестовали женщину, запиравшую в сундук маленькую дочь
СК: жительницу Таштагола, запиравшую в сундук полуторагодовалую дочь, арестовали