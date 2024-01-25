https://ria.ru/20240125/arest-1923397995.html

В Кузбассе арестовали женщину, запиравшую в сундук маленькую дочь

В Кузбассе арестовали женщину, запиравшую в сундук маленькую дочь - РИА Новости, 25.01.2024

В Кузбассе арестовали женщину, запиравшую в сундук маленькую дочь

Жительницу города Таштагол Кемеровской области, запиравшую свою полуторагодовалую дочь в сундук и избивавшую ее электрическим шнуром, арестовали, сообщает... РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-25T12:49

2024-01-25T12:49

2024-01-25T12:51

происшествия

таштагол

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg

КЕМЕРОВО, 25 янв – РИА Новости. Жительницу города Таштагол Кемеровской области, запиравшую свою полуторагодовалую дочь в сундук и избивавшую ее электрическим шнуром, арестовали, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону в Telegram-канале. Как информировало ведомство, с октября по декабрь 2023 года 22-летняя мать систематически электрическим шнуром и другими предметами избивала свою полуторагодовалую дочь, а также запирала ребенка в сундуке. Против нее было заведено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). "Сегодня, 25 января, по ходатайству следователя СК России в отношении 22-летней жительницы Таштагола, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230525/syn-1874091048.html

таштагол

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, таштагол, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)