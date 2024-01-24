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В Кузбассе женщину заподозрили в истязании полуторагодовалой дочери - РИА Новости, 24.01.2024
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10:12 24.01.2024 (обновлено: 10:15 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/istyazaniya-1923143770.html
В Кузбассе женщину заподозрили в истязании полуторагодовалой дочери
В Кузбассе женщину заподозрили в истязании полуторагодовалой дочери - РИА Новости, 24.01.2024
В Кузбассе женщину заподозрили в истязании полуторагодовалой дочери
Жительница Таштагола Кемеровской области подозревается в истязании полуторагодовалой дочери, она избивала ребенка электрическим шнуром и запирала в сундуке,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:12
2024-01-24T10:15
происшествия
таштагол
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Жительница Таштагола Кемеровской области подозревается в истязании полуторагодовалой дочери, она избивала ребенка электрическим шнуром и запирала в сундуке, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону в Telegram-канале. "По версии следствия, в период с октября по декабрь 2023 года обвиняемая систематически электрическим шнуром и иными предметами наносила удары своей полуторалетней дочери, а также помещала ребенка в сундук, в котором удерживала девочку на протяжении нескольких десятков минут. Знакомая женщины, узнав о происходящем, сообщила об этом сотрудникам полиции. Потерпевшую поместили в социальное учреждение", – говорится в релизе. Отмечается, что ранее 22-летняя мать ребенка в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала. Против нее заведено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). "Со следствием подозреваемая сотрудничает. В настоящее время следователем СК России она задержана, решается вопрос о предъявлении ей обвинения, избрании меры пресечения", – уточняет ведомство. Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания малолетней, а также деятельности должностных лиц органов системы профилактики.
https://ria.ru/20240104/arest-1919708045.html
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таштагол
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происшествия, таштагол, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Таштагол, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе женщину заподозрили в истязании полуторагодовалой дочери

В Кузбассе женщину заподозрили в избиении полуторагодовалой дочери шнуром

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Жительница Таштагола Кемеровской области подозревается в истязании полуторагодовалой дочери, она избивала ребенка электрическим шнуром и запирала в сундуке, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону в Telegram-канале.
"По версии следствия, в период с октября по декабрь 2023 года обвиняемая систематически электрическим шнуром и иными предметами наносила удары своей полуторалетней дочери, а также помещала ребенка в сундук, в котором удерживала девочку на протяжении нескольких десятков минут. Знакомая женщины, узнав о происходящем, сообщила об этом сотрудникам полиции. Потерпевшую поместили в социальное учреждение", – говорится в релизе.
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Отмечается, что ранее 22-летняя мать ребенка в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала. Против нее заведено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).
"Со следствием подозреваемая сотрудничает. В настоящее время следователем СК России она задержана, решается вопрос о предъявлении ей обвинения, избрании меры пресечения", – уточняет ведомство.
Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания малолетней, а также деятельности должностных лиц органов системы профилактики.
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ПроисшествияТаштаголКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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