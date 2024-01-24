https://ria.ru/20240124/istyazaniya-1923143770.html

В Кузбассе женщину заподозрили в истязании полуторагодовалой дочери

В Кузбассе женщину заподозрили в истязании полуторагодовалой дочери - РИА Новости, 24.01.2024

В Кузбассе женщину заподозрили в истязании полуторагодовалой дочери

Жительница Таштагола Кемеровской области подозревается в истязании полуторагодовалой дочери, она избивала ребенка электрическим шнуром и запирала в сундуке,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:12

2024-01-24T10:12

2024-01-24T10:15

происшествия

таштагол

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Жительница Таштагола Кемеровской области подозревается в истязании полуторагодовалой дочери, она избивала ребенка электрическим шнуром и запирала в сундуке, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону в Telegram-канале. "По версии следствия, в период с октября по декабрь 2023 года обвиняемая систематически электрическим шнуром и иными предметами наносила удары своей полуторалетней дочери, а также помещала ребенка в сундук, в котором удерживала девочку на протяжении нескольких десятков минут. Знакомая женщины, узнав о происходящем, сообщила об этом сотрудникам полиции. Потерпевшую поместили в социальное учреждение", – говорится в релизе. Отмечается, что ранее 22-летняя мать ребенка в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала. Против нее заведено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). "Со следствием подозреваемая сотрудничает. В настоящее время следователем СК России она задержана, решается вопрос о предъявлении ей обвинения, избрании меры пресечения", – уточняет ведомство. Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания малолетней, а также деятельности должностных лиц органов системы профилактики.

https://ria.ru/20240104/arest-1919708045.html

https://ria.ru/20240119/arest-1922441638.html

таштагол

кемеровская область

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происшествия, таштагол, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)