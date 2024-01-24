https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

Зеленский пошел по стопам Гитлера 1944 года. Значит, повторится и 1945-й

Зеленский пошел по стопам Гитлера 1944 года. Значит, повторится и 1945-й - РИА Новости, 24.01.2024

Зеленский пошел по стопам Гитлера 1944 года. Значит, повторится и 1945-й

Указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" вызвал недоумение даже среди западных союзников Украины. К... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T08:00

2024-01-24T08:00

2024-01-24T08:04

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Указ Владимира Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации" вызвал недоумение даже среди западных союзников Украины. К примеру, британский политолог Марк Галеотти, извечно критикующий Россию, на страницах журнала The Spectator вынужден был сослаться на слова губернатора Курской области Романа Старовойта о том, что данный указ только доказывает правоту президента России Владимира Путина о начале специальной военной операции.Псевдоисторические претензии Зеленского к России действительно смешны и несуразны. Причину их появления именно сейчас вполне резонно объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Зеленский находится в очень непростом положении. Ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов, внутри у него неспокойно, много недовольных. Ему нужно чем-то камуфлировать свои позиции. И поэтому он камуфлирует это такими абсурдными указами".Бредовость данного документа видна невооруженным глазом. К примеру, чего стоит отсылка к Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств! Киевские власти на протяжении десятилетий рассказывали о том, что данная хартия распространяется исключительно на языки, не имеющие своей государственности. Например, — поясняли нам один за другим министры иностранных дел Украины, — на язык ромов. А потому, по мнению Киева, хартия ну никак не могла распространяться на русский или украинский языки. И вдруг на тебе: Зеленский призывает своим указом защищать мову на территории России, обращаясь к указанной хартии! Вот тебе и "язык ромов"!Однако самым забавным является требование Зеленского защитить право этнических украинцев, проживающих на территории РФ, на "доступ к украиноязычным средствам массовой информации и право на мирные собрания". Это требование подписывает человек, который закрыл все оппозиционные каналы в стране (в том числе украиноязычные), обязав смотреть лишь один (кстати, в основном русскоязычный) телеканал, а заодно ограничил право граждан на те самые мирные собрания, которые он требует проводить в России! Пусть бы для начала показал пример у себя в стране. Но нет, оказывается, он решил озаботиться правами украинцев за пределами Украины.И уж тем более совершено смешным является указание на "принудительную русификацию" украинцев России. Зеленский явно не в курсе, но в 1920-30-е годы, так проклинаемые на Украине сейчас, тотальная насильственная украинизация насаждалась не только на территории Украинской ССР, но и в ряде регионов РСФСР, в частности — на Дону и Кубани, упомянутых в указе Зеленского. А уж о Донбассе или Новороссии и говорить не приходится. Вопреки воле тамошнего населения (да-да, в том числе и тех, кто относил себя к этническим украинцам), на украинский язык переводили все, что могли перевести: вывески, школы, вузы, больницы, СМИ, официальную документацию. И теперь Зеленский хочет расследовать "русификацию" этих регионов. Ну не смешно ли?Трудно сказать, понимает ли сам Зеленский это или нет, но своими несуразными шагами он фактически копирует отчаянные действия, которые предпринимал нацистский режим Гитлера ровно 80 лет назад, когда Красная армия своим наступлением стремительно приближала его бесславный финал. Если внимательно почитать означенный указ, то очевидным становится его цель: он не о "защите украинцев" и даже не о перечисленных там территориях, он — о бесперспективных надеждах Зеленского и его клики на провоцирование этнических беспорядков в России. Точно так же отчаявшийся Гитлер в 1944-м пытался поставить на данную карту.Именно поэтому по поручению рейхсфюрера СС Гиммлера в ноябре 44-го в Праге собрались предатели во главе с генералом Власовом, провозгласившие "Манифест освободительного движения народов России". Параллельно украинские коллаборационисты через нацистское руководство пытались узаконить свои "собрания народов, порабощенных Россией".А теперь читаем официально провозглашенную цель указа Зеленского: "Развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами". Да фактически это слово в слово повторенные резолюции собраний украинских коллаборационистов образца того же 1944 года! Что лишний раз подтверждает: Зеленский пытается дублировать шаги отчаявшегося нацистского режима накануне его тотального разгрома.Соответственно, и последствия этих безумных действий будут такими же, как у его исторических предтеч 80 лет назад. И тогда доблестные герои многонациональной Красной армии разбили врага нашей Родины, и сейчас российская армия, в которой собраны лучшие сыны Отечества вне зависимости от их этнической принадлежности, повторят славный путь предков. К которым, кстати, относился и дед Зеленского, чью память тот теперь безжалостно растаптывает, пытаясь копировать действия нацистов.

https://ria.ru/20240123/peskov-1923036198.html

https://ria.ru/20240120/predatelstvo-1922456269.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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аналитика, россия, украина, курская область, владимир зеленский, владимир корнилов, роман старовойт