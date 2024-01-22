https://ria.ru/20240122/ukaz-1922747276.html
Зеленский издал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ"
Зеленский издал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ" - РИА Новости, 22.01.2024
Зеленский издал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ", сообщила газета "Украинская правда". РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T12:53
2024-01-22T12:53
2024-01-22T21:18
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ", сообщила газета "Украинская правда"."Сегодня мною подписан указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ", — приводит издание его слова.Глава государства утверждает, что документ — "это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".Указ опубликовали на сайте офиса Зеленского. Согласно документу, Киев заявляет о необходимости обеспечить российских украинцев "правами на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступом к украиноязычным средствам массовой информации, правом на мирное собрание".Для этого Зеленский поручил правительству страны разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях". К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей."Постановляю кабмину <…> обеспечение совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения на Украине и мире материалов о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды", — говорится в тексте указа.В Госдуме назвали документ не имеющим никакой исторической обоснованности, оторванным от жизни и связанным с пиаром.Украинские политики неоднократно выступали с угрозами вооруженным путем захватить те или иные регионы России. Чаще всего территориальные претензии высказывались на Кубань, Кавказ, Ростовскую область и приграничные регионы ЦФО.В частности, в декабре 2022 года украинские журналисты опубликовали карту из кабинета главы ГУР Кирилла Буданова, на которой в состав республики маркером "включили" Курскую и Белгородскую области, Крым и Севастополь, а также части Краснодарского края, Воронежской и Ростовской областей.В России неоднократно указывали, что такие заявления оторваны от реальности. Как объясняли в Москве, украинские государственные деятели своими словами пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем.
https://ria.ru/20240122/soglashenie-1922700482.html
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украина, владимир зеленский
Украина, Владимир Зеленский
Зеленский издал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ"
Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ"
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ", сообщила газета "Украинская правда
".
«
"Сегодня мною подписан указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ", — приводит издание его слова.
Глава государства утверждает, что документ — "это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".
Указ опубликовали на сайте офиса Зеленского. Согласно документу, Киев заявляет о необходимости обеспечить российских украинцев "правами на получение образования на украинском языке и его свободное использование, доступом к украиноязычным средствам массовой информации, правом на мирное собрание".
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Для этого Зеленский поручил правительству страны разработать с международными экспертами и внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны план действий по "сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях".
К последним он отнес территории в пределах Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.
«
"Постановляю кабмину <…> обеспечение совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения на Украине и мире материалов о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторических связях земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды", — говорится в тексте указа.
В Госдуме назвали документ не имеющим никакой исторической обоснованности, оторванным от жизни и связанным с пиаром.
Украинские политики неоднократно выступали с угрозами вооруженным путем захватить те или иные регионы России. Чаще всего территориальные претензии высказывались на Кубань, Кавказ, Ростовскую область и приграничные регионы ЦФО.
В частности, в декабре 2022 года украинские журналисты опубликовали карту из кабинета главы ГУР Кирилла Буданова, на которой в состав республики маркером "включили" Курскую и Белгородскую области, Крым и Севастополь, а также части Краснодарского края, Воронежской и Ростовской областей.
В России неоднократно указывали, что такие заявления оторваны от реальности. Как объясняли в Москве, украинские государственные деятели своими словами пытаются отвлечь население страны от внутренних проблем.
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