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Мир увидел, что Запад не способен на сотрудничество, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.01.2024
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10:27 24.01.2024 (обновлено: 10:52 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/zapad-1923146293.html
Мир увидел, что Запад не способен на сотрудничество, заявила Матвиенко
Мир увидел, что Запад не способен на сотрудничество, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.01.2024
Мир увидел, что Запад не способен на сотрудничество, заявила Матвиенко
Мировое большинство поняло, что Запад перестал быть силой, способной на адекватное ответственное сотрудничество, заявила председатель Совфеда Валентина... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:27
2024-01-24T10:52
в мире
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Мировое большинство поняло, что Запад перестал быть силой, способной на адекватное ответственное сотрудничество, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко."Мировому большинству уже понятно, что Запад перестал быть силой, способной на адекватное ответственное сотрудничество. А переход к новому более справедливому, многополярному миропорядку, в авангарде которого наша страна, – это уже очевидно и неизбежный, и необратимый процесс", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.Она отметила, что Совфед продолжит продвигать через парламентскую дипломатию именно такую "чёткую, понятную и, главное, созидательную позицию России".
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в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф
В мире, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Мир увидел, что Запад не способен на сотрудничество, заявила Матвиенко

Матвиенко: мир понял, что Запад перестал быть силой, способной на сотрудничество

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Мировое большинство поняло, что Запад перестал быть силой, способной на адекватное ответственное сотрудничество, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«
"Мировому большинству уже понятно, что Запад перестал быть силой, способной на адекватное ответственное сотрудничество. А переход к новому более справедливому, многополярному миропорядку, в авангарде которого наша страна, – это уже очевидно и неизбежный, и необратимый процесс", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.
Она отметила, что Совфед продолжит продвигать через парламентскую дипломатию именно такую "чёткую, понятную и, главное, созидательную позицию России".
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