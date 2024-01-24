https://ria.ru/20240124/zapad-1923146293.html

Мир увидел, что Запад не способен на сотрудничество, заявила Матвиенко

Мир увидел, что Запад не способен на сотрудничество, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.01.2024

Мир увидел, что Запад не способен на сотрудничество, заявила Матвиенко

Мировое большинство поняло, что Запад перестал быть силой, способной на адекватное ответственное сотрудничество, заявила председатель Совфеда Валентина... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:27

2024-01-24T10:27

2024-01-24T10:52

в мире

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Мировое большинство поняло, что Запад перестал быть силой, способной на адекватное ответственное сотрудничество, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко."Мировому большинству уже понятно, что Запад перестал быть силой, способной на адекватное ответственное сотрудничество. А переход к новому более справедливому, многополярному миропорядку, в авангарде которого наша страна, – это уже очевидно и неизбежный, и необратимый процесс", - сказала Матвиенко, открывая весеннюю сессию Совфеда.Она отметила, что Совфед продолжит продвигать через парламентскую дипломатию именно такую "чёткую, понятную и, главное, созидательную позицию России".

https://ria.ru/20240124/briks-1922948007.html

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2024

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в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф