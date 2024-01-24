Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор Wildberries дала показания в СК - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:11 24.01.2024 (обновлено: 13:18 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/wildberries-1923186137.html
Гендиректор Wildberries дала показания в СК
Гендиректор Wildberries дала показания в СК - РИА Новости, 24.01.2024
Гендиректор Wildberries дала показания в СК
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук 22-23 января работала в Петербурге, дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга, сообщает... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T13:11
2024-01-24T13:18
санкт-петербург
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
татьяна бакальчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764689653_0:6:3047:1720_1920x0_80_0_0_4e40dffd450e2be32f2b328127b76332.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук 22-23 января работала в Петербурге, дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга, сообщает компания."Двадцать второго - двадцать третьего января основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Владимировна Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", - говорится в сообщении.Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240122/wildberries-1922758743.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764689653_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_b93b966a40329af50b832f3b6b2ec3af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, татьяна бакальчук
Санкт-Петербург, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия, Татьяна Бакальчук
Гендиректор Wildberries дала показания в СК

Гендиректор Wildberries дала показания в СУСК по Петербургу по делу о пожаре

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийская предпринимательница, основательница и генеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук
Российская предпринимательница, основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Российская предпринимательница, основательница и генеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук 22-23 января работала в Петербурге, дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга, сообщает компания.
"Двадцать второго - двадцать третьего января основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Владимировна Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", - говорится в сообщении.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
В Минпромторге задались вопросом, как работал склад Wildberries в Шушарах
22 января, 13:42
 
Санкт-ПетербургWildberriesСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияТатьяна Бакальчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала