Гендиректор Wildberries дала показания в СК
Гендиректор Wildberries дала показания в СУСК по Петербургу по делу о пожаре
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийская предпринимательница, основательница и генеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук
Российская предпринимательница, основательница и генеральный директор компании "Wildberries" Татьяна Бакальчук. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук 22-23 января работала в Петербурге, дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга, сообщает компания.
"Двадцать второго - двадцать третьего января основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Владимировна Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", - говорится в сообщении.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.