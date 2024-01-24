https://ria.ru/20240124/wildberries-1923186137.html

Гендиректор Wildberries дала показания в СК

Гендиректор Wildberries дала показания в СК - РИА Новости, 24.01.2024

Гендиректор Wildberries дала показания в СК

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук 22-23 января работала в Петербурге, дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга, сообщает... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:11

2024-01-24T13:11

2024-01-24T13:18

санкт-петербург

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

татьяна бакальчук

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук 22-23 января работала в Петербурге, дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга, сообщает компания."Двадцать второго - двадцать третьего января основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Владимировна Бакальчук работала в Санкт-Петербурге. Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", - говорится в сообщении.Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240122/wildberries-1922758743.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкт-петербург, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, татьяна бакальчук