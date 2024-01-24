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Резиденты ТОР смогут использовать отсрочку по уплате страховых взносов - РИА Новости, 24.01.2024
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22:37 24.01.2024
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Резиденты ТОР смогут использовать отсрочку по уплате страховых взносов
Резиденты ТОР смогут использовать отсрочку по уплате страховых взносов - РИА Новости, 24.01.2024
Резиденты ТОР смогут использовать отсрочку по уплате страховых взносов
Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке смогут уже летом начать пользоваться отсрочкой на льготу в виде уплаты страховых взносов,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T22:37
2024-01-24T22:37
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
дальний восток
арктика
россия
алексей чекунков
экономика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке смогут уже летом начать пользоваться отсрочкой на льготу в виде уплаты страховых взносов, соответствующие нормативные документы примут в весеннюю сессию, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Ранее во время доклада президенту РФ Владимиру Путину Чекунков сообщил, что министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики готово оперативно разработать изменения в законодательство для резидентов ТОР, которые хотели бы отложить применение льготы по уплате страховых взносов до полного введения в строй предприятий. "Мы готовим соответствующие нормативные документы, думаю, что до конца весенней сессии (примем их), то есть к лету 2024 года такая возможность (применения отсрочки) уже будет", - сказал Чекунков журналистам после пленарного заседания, прошедшего в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Согласно ранее озвученной главой Минвостокразвития информации, сейчас для компаний, которые начали проекты до 1 января 2023 года, льготный период по уплате страховых взносов начинается с даты вступления компании в ТОР, а основная нагрузка ложится на бизнес после ввода объекта в эксплуатацию, в то время как на этапе строительства данная льгота приносит меньше пользы, поскольку основной персонал еще не нанят.
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выставка-форум "россия", дальний восток, арктика, россия, алексей чекунков, экономика
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Дальний Восток, Арктика, Россия, Алексей Чекунков, Экономика
Резиденты ТОР смогут использовать отсрочку по уплате страховых взносов

Чекунов: резиденты ТОР смогут использовать отсрочку по уплате страховых взносов

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на Улан-Удэ с Лысой горы
Вид на Улан-Удэ с Лысой горы - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке смогут уже летом начать пользоваться отсрочкой на льготу в виде уплаты страховых взносов, соответствующие нормативные документы примут в весеннюю сессию, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Ранее во время доклада президенту РФ Владимиру Путину Чекунков сообщил, что министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики готово оперативно разработать изменения в законодательство для резидентов ТОР, которые хотели бы отложить применение льготы по уплате страховых взносов до полного введения в строй предприятий.
Почувствовать себя частью большой страны: выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

Выступление творческого танцевального коллектива Шоу-балет Русский стиль

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
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В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

Валерий Тропин на сессии докладов Инжинирингового дивизиона ГК Росатом

В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16
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Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

Трек конкурса Династии России: номинация Знатоки Родины

Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
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Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

Открытый диалог Беспилотники на службе экономики: миф или реальность

Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
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Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

Сессия докладов Инжинирингового дивизиона ГК Росатом

Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
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Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

Концерт-шоу-показ Женщина. Мода. Промышленность

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

Концерт-шоу-показ Женщина. Мода. Промышленность

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

Мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
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На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

Концерт Александра Ф. Скляра и группы Ва-Банкъ

На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

Выступление сборной команды России по спортивной акробатике: чемпионы России, победители международных соревнований

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
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Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

Показ фильма На солнце, вдоль рядов кукурузы и творческая встреча с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

Стенд республики Мордовия

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
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На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

Певица Anny (Анна Бажанова) на торжественном открытии Всероссийского семейного форума Родные – Любимые

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
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Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

Творческий коллектив Патриоты

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

Торжественное открытие Всероссийского семейного форума Родные – Любимые, Главная уличная сцена

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16

На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16

В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16

Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16

Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16

Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16

Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16

Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16

В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16

Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16

На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16

Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
"Мы готовим соответствующие нормативные документы, думаю, что до конца весенней сессии (примем их), то есть к лету 2024 года такая возможность (применения отсрочки) уже будет", - сказал Чекунков журналистам после пленарного заседания, прошедшего в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Согласно ранее озвученной главой Минвостокразвития информации, сейчас для компаний, которые начали проекты до 1 января 2023 года, льготный период по уплате страховых взносов начинается с даты вступления компании в ТОР, а основная нагрузка ложится на бизнес после ввода объекта в эксплуатацию, в то время как на этапе строительства данная льгота приносит меньше пользы, поскольку основной персонал еще не нанят.
Анимационная программа и фестиваль театров: работа выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

Зимний фестиваль уличных театров

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Награждение 5-миллионного посетителя выставки

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

Пленарная сессия Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики

На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

Международная выставка-форум Россия

В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

Открытие обновленного стенда Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв)

Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

Торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар

Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

День Цифровизации: культурная программа

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

Ольга Бузова на концерт В ритме цифры

На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак в формате мастер-класса

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

Выставка детских рисунков Маленькие творцы большой родины

Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

Певец Хабиб на концерт В ритме цифры

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

Министр финансов РФ Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной

Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

Зимний фестиваль уличных театров

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

Анимационная программа с талисманами хоккейных команд от Челябинской и Свердловской областей

Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Выставка "Россия" продолжает удивлять яркой и насыщенной программой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

Пятимиллионной посетительницей выставки стала семилетняя Полина Дмитриева из Катайска. Ей подарили сертификат на поездку с семьей в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

На пленарной сессии "Финансовый сектор как основа стабильности российской экономики" выступил премьер Михаил Мишустин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В рамках выставки прошла встреча с военнослужащими — участниками спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

Глава Минцифры Максут Шадаев выступил на пленарной сессии о развитии отрасли связи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Открылся обновленный стенд Федерального агентства по государственным резервам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Состоялась торжественная церемония бракосочетания двух южноуральских пар. Женихи — участники спецоперации, имеющие боевые награды.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В День Цифровизации прошли тематические мероприятия, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На главной уличной сцене выступила Ольга Бузова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Кинологи Федеральной таможенной службы показали навыки служебных собак.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Открылась выставка детских рисунков "Маленькие творцы большой Родины".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На концерте "В ритме цифры" выступил Хабиб.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Министр финансов Антон Силуанов прокатился на коньках вместе с олимпийскими чемпионами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Прошел зимний фестиваль уличных театров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Для посетителей организовали анимационную программу с талисманами хоккейных команд.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
 
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