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Резиденты ТОР смогут использовать отсрочку по уплате страховых взносов

Резиденты ТОР смогут использовать отсрочку по уплате страховых взносов - РИА Новости, 24.01.2024

Резиденты ТОР смогут использовать отсрочку по уплате страховых взносов

Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке смогут уже летом начать пользоваться отсрочкой на льготу в виде уплаты страховых взносов,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T22:37

2024-01-24T22:37

2024-01-24T22:37

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

дальний восток

арктика

россия

алексей чекунков

экономика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке смогут уже летом начать пользоваться отсрочкой на льготу в виде уплаты страховых взносов, соответствующие нормативные документы примут в весеннюю сессию, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Ранее во время доклада президенту РФ Владимиру Путину Чекунков сообщил, что министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики готово оперативно разработать изменения в законодательство для резидентов ТОР, которые хотели бы отложить применение льготы по уплате страховых взносов до полного введения в строй предприятий. "Мы готовим соответствующие нормативные документы, думаю, что до конца весенней сессии (примем их), то есть к лету 2024 года такая возможность (применения отсрочки) уже будет", - сказал Чекунков журналистам после пленарного заседания, прошедшего в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Согласно ранее озвученной главой Минвостокразвития информации, сейчас для компаний, которые начали проекты до 1 января 2023 года, льготный период по уплате страховых взносов начинается с даты вступления компании в ТОР, а основная нагрузка ложится на бизнес после ввода объекта в эксплуатацию, в то время как на этапе строительства данная льгота приносит меньше пользы, поскольку основной персонал еще не нанят.

дальний восток

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выставка-форум "россия", дальний восток, арктика, россия, алексей чекунков, экономика