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ЦИК представил мультфильмы про выборы - РИА Новости, 24.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:10 24.01.2024 (обновлено: 14:53 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/vybory-1923199960.html
ЦИК представил мультфильмы про выборы
ЦИК представил мультфильмы про выборы - РИА Новости, 24.01.2024
ЦИК представил мультфильмы про выборы
Центральная избирательная комиссия РФ на своем заседании в среду представила мультфильмы про выборы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:10
2024-01-24T14:53
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ на своем заседании в среду представила мультфильмы про выборы, передает корреспондент РИА Новости.Как пояснили в ЦИК, семь анимационных видеороликов транслируются по всем федеральным телеканалам в рамках информационно-разъяснительных мероприятий ЦИК России по проведению выборов президента РФ.Кроме того, в ЦИК уточнили, что видеоролики начали показывать с декабря. В них раскрывается тема надомного голосования, видеонаблюдения, цифровых сервисов, используемых на голосовании, и так далее.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписейЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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РИА Новости
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Разъяснительный ролик о предстоящих выборах
Разъяснительный ролик о предстоящих выборах
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политика, россия, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, ЦИК РФ
ЦИК представил мультфильмы про выборы

ЦИК представил семь анимационных видеороликов про выборы

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ на своем заседании в среду представила мультфильмы про выборы, передает корреспондент РИА Новости.
Как пояснили в ЦИК, семь анимационных видеороликов транслируются по всем федеральным телеканалам в рамках информационно-разъяснительных мероприятий ЦИК России по проведению выборов президента РФ.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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Кроме того, в ЦИК уточнили, что видеоролики начали показывать с декабря. В них раскрывается тема надомного голосования, видеонаблюдения, цифровых сервисов, используемых на голосовании, и так далее.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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