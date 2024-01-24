https://ria.ru/20240124/vybory-1923199960.html

ЦИК представил мультфильмы про выборы

ЦИК представил мультфильмы про выборы - РИА Новости, 24.01.2024

ЦИК представил мультфильмы про выборы

Центральная избирательная комиссия РФ на своем заседании в среду представила мультфильмы про выборы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:10

2024-01-24T14:10

2024-01-24T14:53

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ на своем заседании в среду представила мультфильмы про выборы, передает корреспондент РИА Новости.Как пояснили в ЦИК, семь анимационных видеороликов транслируются по всем федеральным телеканалам в рамках информационно-разъяснительных мероприятий ЦИК России по проведению выборов президента РФ.Кроме того, в ЦИК уточнили, что видеоролики начали показывать с декабря. В них раскрывается тема надомного голосования, видеонаблюдения, цифровых сервисов, используемых на голосовании, и так далее.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписейЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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Разъяснительный ролик о предстоящих выборах Разъяснительный ролик о предстоящих выборах 2024-01-24T14:10 true PT0M55S

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