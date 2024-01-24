https://ria.ru/20240124/vybory-1923169164.html

Международные наблюдатели смогут посетить любой регион, заявила Памфилова

Международные наблюдатели смогут посетить любой регион, заявила Памфилова - РИА Новости, 24.01.2024

Международные наблюдатели смогут посетить любой регион, заявила Памфилова

Наблюдатели из других стран на выборах президента РФ смогут поехать в те регионы, в которые посчитают нужным, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:07

2024-01-24T12:07

2024-01-24T12:08

выборы президента россии — 2024

россия

политика

элла памфилова

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Наблюдатели из других стран на выборах президента РФ смогут поехать в те регионы, в которые посчитают нужным, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Они смогут поехать в те регионы, в которые посчитают нужным, посмотреть, как там проходят выборы", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

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россия, политика, элла памфилова