Международные наблюдатели смогут посетить любой регион, заявила Памфилова
Памфилова: международные наблюдатели на выборах смогут посетить любой регион
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Наблюдатели из других стран на выборах президента РФ смогут поехать в те регионы, в которые посчитают нужным, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Они смогут поехать в те регионы, в которые посчитают нужным, посмотреть, как там проходят выборы", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.