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Международные наблюдатели смогут посетить любой регион, заявила Памфилова - РИА Новости, 24.01.2024
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:07 24.01.2024 (обновлено: 12:08 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/vybory-1923169164.html
Международные наблюдатели смогут посетить любой регион, заявила Памфилова
Международные наблюдатели смогут посетить любой регион, заявила Памфилова - РИА Новости, 24.01.2024
Международные наблюдатели смогут посетить любой регион, заявила Памфилова
Наблюдатели из других стран на выборах президента РФ смогут поехать в те регионы, в которые посчитают нужным, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:07
2024-01-24T12:08
выборы президента россии — 2024
россия
политика
элла памфилова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Наблюдатели из других стран на выборах президента РФ смогут поехать в те регионы, в которые посчитают нужным, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Они смогут поехать в те регионы, в которые посчитают нужным, посмотреть, как там проходят выборы", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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россия, политика, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Элла Памфилова
Международные наблюдатели смогут посетить любой регион, заявила Памфилова

Памфилова: международные наблюдатели на выборах смогут посетить любой регион

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Наблюдатели из других стран на выборах президента РФ смогут поехать в те регионы, в которые посчитают нужным, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"Они смогут поехать в те регионы, в которые посчитают нужным, посмотреть, как там проходят выборы", - сообщила Памфилова на заседании ЦИК РФ.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Президентские выборы в России под угрозой
21 декабря 2023, 08:00
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
Инфографика
Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаЭлла Памфилова
 
 
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