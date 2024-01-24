https://ria.ru/20240124/vybory-1923152937.html

Памфилова ответила на вопрос о международных наблюдателях на выборах

Памфилова ответила на вопрос о международных наблюдателях на выборах - РИА Новости, 24.01.2024

Памфилова ответила на вопрос о международных наблюдателях на выборах

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что международные наблюдатели точно приедут на выборы президента России в марте. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:11

2024-01-24T11:11

2024-01-24T11:47

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что международные наблюдатели точно приедут на выборы президента России в марте."Нам часто задают вопрос о том, приедут ли к нам международные наблюдатели. Конечно, приедут", - сказала Памфилова на заседании ЦИК."По нашим прогнозам их будет не менее 500. От 500 до 1000 из более чем ста стран мира", - добавила Памфилова.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.Председатель ЦИК также сообщила, что на выборах президента РФ ожидаются наблюдатели не менее чем из 13-14 международных организаций."Уже сейчас можем предположить, что будут представители не менее, чем из 13-14 международных организаций. Ну, и в целом мы имеем право также направлять приглашения независимым наблюдателям, скажем, тем, кто имеет статус наблюдателя. Я сейчас говорю исключительно о тех, кто имеет статус, право международного наблюдения", - сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина.ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20231221/vybory-1917068078.html

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политика, россия, элла памфилова, совет федерации рф