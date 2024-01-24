https://ria.ru/20240124/vsu-1923130575.html

В ЛНР рассказали, как ВСУ наносят удары по сдающимся в плен сослуживцам

В ЛНР рассказали, как ВСУ наносят удары по сдающимся в плен сослуживцам - РИА Новости, 24.01.2024

В ЛНР рассказали, как ВСУ наносят удары по сдающимся в плен сослуживцам

Украинские военнослужащие на Артемовском направлении получают приказы наносить артудары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T08:44

2024-01-24T08:44

2024-01-24T08:44

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Украинские военнослужащие на Артемовском направлении получают приказы наносить артудары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Продвижение российских войск на Артемовском участке обратило в бегство недавно прибывших боевиков, которые должны были удерживать рубеж межу Артемовском и Часов Яром. Для пресечения самовольного оставления позиций по отступающим боевикам был нанесен артудар (со стороны войск Киева – ред.)", - рассказал Марочко. Он уточнил, что также в районе Клещеевки при попытке сдаться в плен группы украинских военнослужащих по ним открыло огонь смежное подразделение ВСУ. По словам Марочко, таким образом работают украинские заградительные отряды, которые не дают отступать подразделениям ВСУ, состоящим в основном из мобилизованных. "Как правило, украинские заградительные отряды работают с 3-ой линии обороны, в редких случаях со 2-ой", - пояснил собеседник агентства. Во вторник МО РФ сообщило, что российские войска на донецком направлении уничтожили более 280 украинских военнослужащих, танк и станцию РЭБ.

https://ria.ru/20240123/artemovsk-1922876874.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины