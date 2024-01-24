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В ЛНР рассказали, как ВСУ наносят удары по сдающимся в плен сослуживцам - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/vsu-1923130575.html
В ЛНР рассказали, как ВСУ наносят удары по сдающимся в плен сослуживцам
В ЛНР рассказали, как ВСУ наносят удары по сдающимся в плен сослуживцам - РИА Новости, 24.01.2024
В ЛНР рассказали, как ВСУ наносят удары по сдающимся в плен сослуживцам
Украинские военнослужащие на Артемовском направлении получают приказы наносить артудары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:44
2024-01-24T08:44
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Украинские военнослужащие на Артемовском направлении получают приказы наносить артудары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Продвижение российских войск на Артемовском участке обратило в бегство недавно прибывших боевиков, которые должны были удерживать рубеж межу Артемовском и Часов Яром. Для пресечения самовольного оставления позиций по отступающим боевикам был нанесен артудар (со стороны войск Киева – ред.)", - рассказал Марочко. Он уточнил, что также в районе Клещеевки при попытке сдаться в плен группы украинских военнослужащих по ним открыло огонь смежное подразделение ВСУ. По словам Марочко, таким образом работают украинские заградительные отряды, которые не дают отступать подразделениям ВСУ, состоящим в основном из мобилизованных. "Как правило, украинские заградительные отряды работают с 3-ой линии обороны, в редких случаях со 2-ой", - пояснил собеседник агентства. Во вторник МО РФ сообщило, что российские войска на донецком направлении уничтожили более 280 украинских военнослужащих, танк и станцию РЭБ.
https://ria.ru/20240123/artemovsk-1922876874.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали, как ВСУ наносят удары по сдающимся в плен сослуживцам

Марочко: ВСУ бьют по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам под Артемовском

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Украинские военнослужащие на Артемовском направлении получают приказы наносить артудары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Продвижение российских войск на Артемовском участке обратило в бегство недавно прибывших боевиков, которые должны были удерживать рубеж межу Артемовском и Часов Яром. Для пресечения самовольного оставления позиций по отступающим боевикам был нанесен артудар (со стороны войск Киева – ред.)", - рассказал Марочко.
Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Крайне напряженно. Украинский генерал внезапно отправился под Артемовск
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Он уточнил, что также в районе Клещеевки при попытке сдаться в плен группы украинских военнослужащих по ним открыло огонь смежное подразделение ВСУ. По словам Марочко, таким образом работают украинские заградительные отряды, которые не дают отступать подразделениям ВСУ, состоящим в основном из мобилизованных.
"Как правило, украинские заградительные отряды работают с 3-ой линии обороны, в редких случаях со 2-ой", - пояснил собеседник агентства.
Во вторник МО РФ сообщило, что российские войска на донецком направлении уничтожили более 280 украинских военнослужащих, танк и станцию РЭБ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 января, 14:14
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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