https://ria.ru/20240124/vsu-1923130575.html
В ЛНР рассказали, как ВСУ наносят удары по сдающимся в плен сослуживцам
В ЛНР рассказали, как ВСУ наносят удары по сдающимся в плен сослуживцам - РИА Новости, 24.01.2024
В ЛНР рассказали, как ВСУ наносят удары по сдающимся в плен сослуживцам
Украинские военнослужащие на Артемовском направлении получают приказы наносить артудары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:44
2024-01-24T08:44
2024-01-24T08:44
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Украинские военнослужащие на Артемовском направлении получают приказы наносить артудары по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Продвижение российских войск на Артемовском участке обратило в бегство недавно прибывших боевиков, которые должны были удерживать рубеж межу Артемовском и Часов Яром. Для пресечения самовольного оставления позиций по отступающим боевикам был нанесен артудар (со стороны войск Киева – ред.)", - рассказал Марочко. Он уточнил, что также в районе Клещеевки при попытке сдаться в плен группы украинских военнослужащих по ним открыло огонь смежное подразделение ВСУ. По словам Марочко, таким образом работают украинские заградительные отряды, которые не дают отступать подразделениям ВСУ, состоящим в основном из мобилизованных. "Как правило, украинские заградительные отряды работают с 3-ой линии обороны, в редких случаях со 2-ой", - пояснил собеседник агентства. Во вторник МО РФ сообщило, что российские войска на донецком направлении уничтожили более 280 украинских военнослужащих, танк и станцию РЭБ.
https://ria.ru/20240123/artemovsk-1922876874.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1c770639a0b95028e8d59f482b5437c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР рассказали, как ВСУ наносят удары по сдающимся в плен сослуживцам
Марочко: ВСУ бьют по отступающим и сдающимся в плен сослуживцам под Артемовском