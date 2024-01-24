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В курганском округе после нападения волка не нашли новых следов хищников - РИА Новости, 24.01.2024
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08:45 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/volki-1923130720.html
В курганском округе после нападения волка не нашли новых следов хищников
В курганском округе после нападения волка не нашли новых следов хищников - РИА Новости, 24.01.2024
В курганском округе после нападения волка не нашли новых следов хищников
Следов волков на территории Петуховского муниципального округа в Курганской области, где ранее хищник покусал четверых жителей, в ходе патрулирования местности... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:45
2024-01-24T08:45
происшествия
курганская область
казахстан
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв – РИА Новости. Следов волков на территории Петуховского муниципального округа в Курганской области, где ранее хищник покусал четверых жителей, в ходе патрулирования местности 24 января не обнаружено, но школьники в среду учатся в дистанционном формате, сообщил глава округа Антон Волков в Telegram-канале. Ранее Волков сообщал, что ночью 23 января в поселок Курорт "Озеро Медвежье" зашел волк и покусал четверых жителей: одна женщина погибла, еще трое госпитализированы. Волка ликвидировали. "За прошедшую ночь случаев обнаружения следов присутствия хищников на территории округа не обнаружено. Профилактические мероприятия по патрулированию местности специалистами управления охотничьего хозяйства Курганской области, инициативными охотниками и сотрудниками правоохранительных органов продолжаются. Образовательный процесс во всех школах округа на 24 января организован в дистанционном формате", - написал он. С 25 января и до конца недели в сельских населенных пунктах округа начало первой смены перенесено на 09.00, уточнил он. "Благодарю граждан за бдительность, все поступающие обращения отрабатываются профильными службами. Соблюдайте меры безопасности, не оставляйте детей без присмотра, позаботьтесь о пожилых родственниках. Если вдруг встретились с хищником, не пытайтесь прогнать его самостоятельно, не приближайтесь к нему и не поворачивайтесь спиной", - отметил он. Как сообщал врио начальника управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев, ранее случаев нападения волков или иных диких животных на людей в Курганской области зафиксировано не было. Вероятнее всего, волк пришёл вслед за мигрирующими из Казахстана косулями, уточнял он.
https://ria.ru/20240123/volk-1922921212.html
https://ria.ru/20240123/volk-1922943227.html
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происшествия, курганская область, казахстан
Происшествия, Курганская область, Казахстан
В курганском округе после нападения волка не нашли новых следов хищников

В Петуховском округе не обнаружили следов других хищников после нападения волка

© Depositphotos.com / ramonsub.hotmail.comВолки в зимнем лесу
Волки в зимнем лесу - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Depositphotos.com / ramonsub.hotmail.com
Волки в зимнем лесу. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 янв – РИА Новости. Следов волков на территории Петуховского муниципального округа в Курганской области, где ранее хищник покусал четверых жителей, в ходе патрулирования местности 24 января не обнаружено, но школьники в среду учатся в дистанционном формате, сообщил глава округа Антон Волков в Telegram-канале.
Ранее Волков сообщал, что ночью 23 января в поселок Курорт "Озеро Медвежье" зашел волк и покусал четверых жителей: одна женщина погибла, еще трое госпитализированы. Волка ликвидировали.
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"За прошедшую ночь случаев обнаружения следов присутствия хищников на территории округа не обнаружено. Профилактические мероприятия по патрулированию местности специалистами управления охотничьего хозяйства Курганской области, инициативными охотниками и сотрудниками правоохранительных органов продолжаются. Образовательный процесс во всех школах округа на 24 января организован в дистанционном формате", - написал он.
С 25 января и до конца недели в сельских населенных пунктах округа начало первой смены перенесено на 09.00, уточнил он.
"Благодарю граждан за бдительность, все поступающие обращения отрабатываются профильными службами. Соблюдайте меры безопасности, не оставляйте детей без присмотра, позаботьтесь о пожилых родственниках. Если вдруг встретились с хищником, не пытайтесь прогнать его самостоятельно, не приближайтесь к нему и не поворачивайтесь спиной", - отметил он.
Как сообщал врио начальника управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев, ранее случаев нападения волков или иных диких животных на людей в Курганской области зафиксировано не было. Вероятнее всего, волк пришёл вслед за мигрирующими из Казахстана косулями, уточнял он.
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