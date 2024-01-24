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В Волгоград доставили частицу всероссийского семейного очага

В Волгоград доставили частицу всероссийского семейного очага - РИА Новости, 24.01.2024

В Волгоград доставили частицу всероссийского семейного очага

Частицу всероссийского семейного очага молодожёны из Волгоградской области доставили в свой регион, сообщает в среду пресс-служба администрации области. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T23:14

2024-01-24T23:14

2024-01-24T23:14

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

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москва

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ВОЛГОГРАД, 24 янв - РИА Новости. Частицу всероссийского семейного очага молодожёны из Волгоградской области доставили в свой регион, сообщает в среду пресс-служба администрации области. "Молодожены Владислав и Александра Капустинские доставили в Волгоградскую область частичку всероссийского семейного очага, зажженного накануне в рамках форума "Родные - Любимые" в Москве", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что Капустинские на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве сыграли казачью свадьбу в декабре. По данным администрации, вечером в среду супругов торжественно встретили в аэропорту Волгограда и таким образом в регионе был дан старт основной программы Года семьи в регионе.

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волгоградская область

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выставка-форум "россия", общество, волгоград, волгоградская область, москва