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Венгрия сохранит запрет на импорт продукции с Украины - РИА Новости, 24.01.2024
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01:41 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/vengriya-1923108281.html
Венгрия сохранит запрет на импорт продукции с Украины
Венгрия сохранит запрет на импорт продукции с Украины - РИА Новости, 24.01.2024
Венгрия сохранит запрет на импорт продукции с Украины
Венгрия сохранит запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, пока нет соответствующего решения на уровне ЕС, сообщил венгерский министр... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T01:41
2024-01-24T01:41
валдис домбровскис
венгрия
украина
польша
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
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БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Венгрия сохранит запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, пока нет соответствующего решения на уровне ЕС, сообщил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь. "Венгрия полностью сохранит национальный запрет на импорт продукции с Украины до тех пор, пока не появится соответствующего международного решения", - написал Надь в соцсети. Он также сообщил, что обсудил ситуацию с вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом. "Мы договорились, что Венгрия должна заключить двустороннее соглашение с Украиной, которое будет означать, что украинская сторона не будет отправлять, а Венгрия получать зерно", - сказал Надь венгерским журналистам после заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыбной ловле. Надь отметил, что закрытие Венгрией границ для украинского зерна может повлечь за собой разбирательства, однако "интересы венгерских фермеров на первом месте". В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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валдис домбровскис, венгрия, украина, польша, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто)
Валдис Домбровскис, Венгрия, Украина, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО)
Венгрия сохранит запрет на импорт продукции с Украины

Венгрия сохранит запрет на импорт продукции с Украины, пока нет решения ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БУДАПЕШТ, 24 янв - РИА Новости. Венгрия сохранит запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, пока нет соответствующего решения на уровне ЕС, сообщил венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь.
«
"Венгрия полностью сохранит национальный запрет на импорт продукции с Украины до тех пор, пока не появится соответствующего международного решения", - написал Надь в соцсети.
Он также сообщил, что обсудил ситуацию с вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом. "Мы договорились, что Венгрия должна заключить двустороннее соглашение с Украиной, которое будет означать, что украинская сторона не будет отправлять, а Венгрия получать зерно", - сказал Надь венгерским журналистам после заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыбной ловле.
Надь отметил, что закрытие Венгрией границ для украинского зерна может повлечь за собой разбирательства, однако "интересы венгерских фермеров на первом месте".
В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Они вступили в силу 2 мая, в июне были продлены до 15 сентября.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
ЕС уступил Польше в вопросе ограничения экспорта продовольствия с Украины
22 января, 09:20
 
Валдис ДомбровскисВенгрияУкраинаПольшаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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