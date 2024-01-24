https://ria.ru/20240124/ukraina-1923109729.html
"Так не будет": немецкий министр сделал жесткое заявление о помощи Украине
"Так не будет": немецкий министр сделал жесткое заявление о помощи Украине - РИА Новости, 24.01.2024
"Так не будет": немецкий министр сделал жесткое заявление о помощи Украине
Германия не сможет помогать Украине в одиночку, об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, его слова приводит немецкое издание Die Zeit. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T02:09
2024-01-24T02:09
2024-01-24T07:36
в мире
германия
украина
россия
киев
кристиан линднер
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150008/20/1500082096_0:272:5100:3141_1920x0_80_0_0_166653761679cead5229c335ed3d153f.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Германия не сможет помогать Украине в одиночку, об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, его слова приводит немецкое издание Die Zeit."В конце концов, не может быть так, чтобы Германия делала больше в финансовом отношении, чтобы другие могли продолжать делать меньше", — заявил он на мероприятии Восточного комитета германской экономики.Линднер предупредил о возможной перегрузке финансов, если Германии придется нести "финансовое бремя конфликта на Украине" в одиночку, и призвал остальных членов ЕС усилить поддержку Киева.На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК готовит альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета.
https://ria.ru/20240124/sea_king-1923104451.html
https://ria.ru/20240124/istrebitel-1923103636.html
германия
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150008/20/1500082096_413:0:5100:3515_1920x0_80_0_0_8f49352442523ab434cde1d0aca23d2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, россия, киев, кристиан линднер, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Германия, Украина, Россия, Киев, Кристиан Линднер, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
"Так не будет": немецкий министр сделал жесткое заявление о помощи Украине
Министр финансов ФРГ Линднер: Германия не может помогать Украине в одиночку