https://ria.ru/20240124/uchenyy-1923212954.html
Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях
Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях - РИА Новости, 24.01.2024
Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях
Минобрнауки расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александром Кудрявцевым после заявлений о том, РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:20
2024-01-24T15:20
2024-01-24T16:46
наука
александр кудрявцев
российская академия наук
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минобрнауки расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александром Кудрявцевым после заявлений о том, что раньше люди жили по 900 лет, сообщили в пресс-службе министерства. В марте прошлого года Кудрявцев выступил на международной научно-богословской конференции "Бог — Человек — Мир". Там он представил презентацию, в которой утверждалось, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается, поскольку "до потопа" она составляла 900 с лишним лет. Доктор биологических наук также заявил, что генетические болезни якобы связаны с родовым и личным грехом. "С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин", — указали в ведомстве.Как уточнили в Минобрнауки, решение о расторжении трудового договора с Кудрявцевым приняли 23 января после согласования с Российской академией наук.
https://ria.ru/20231227/mozg-1918248225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, александр кудрявцев, российская академия наук
Наука, Александр Кудрявцев, Российская академия наук
Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях
Минобрнауки уволило главу ИОГен РАН Кудрявцева, заявлявшего о 900-летних людях
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минобрнауки расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александром Кудрявцевым после заявлений о том, что раньше люди жили по 900 лет, сообщили в пресс-службе министерства.
В марте прошлого года Кудрявцев выступил на международной научно-богословской конференции "Бог — Человек — Мир". Там он представил презентацию, в которой утверждалось, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается, поскольку "до потопа" она составляла 900 с лишним лет. Доктор биологических наук также заявил, что генетические болезни якобы связаны с родовым и личным грехом.
"С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин", — указали в ведомстве.
Как уточнили в Минобрнауки, решение о расторжении трудового договора с Кудрявцевым приняли 23 января после согласования с Российской академией наук.
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