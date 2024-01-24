https://ria.ru/20240124/uchenyy-1923212954.html

Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях

Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях - РИА Новости, 24.01.2024

Из института генетики РАН уволили директора, заявлявшего о 900-летних людях

Минобрнауки расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александром Кудрявцевым после заявлений о том, РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:20

2024-01-24T15:20

2024-01-24T16:46

наука

александр кудрявцев

российская академия наук

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минобрнауки расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александром Кудрявцевым после заявлений о том, что раньше люди жили по 900 лет, сообщили в пресс-службе министерства. В марте прошлого года Кудрявцев выступил на международной научно-богословской конференции "Бог — Человек — Мир". Там он представил презентацию, в которой утверждалось, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается, поскольку "до потопа" она составляла 900 с лишним лет. Доктор биологических наук также заявил, что генетические болезни якобы связаны с родовым и личным грехом. "С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин", — указали в ведомстве.Как уточнили в Минобрнауки, решение о расторжении трудового договора с Кудрявцевым приняли 23 января после согласования с Российской академией наук.

https://ria.ru/20231227/mozg-1918248225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, александр кудрявцев, российская академия наук