https://ria.ru/20240124/tviks-1923310823.html

Источник: против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, завели дело

Источник: против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, завели дело - РИА Новости, 25.01.2024

Источник: против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, завели дело

Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 25.01.2024

2024-01-24T22:11

2024-01-24T22:11

2024-01-25T01:29

гибель кота твикса

происшествия

киров

екатеринбург

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело", — сказал собеседник агентства. Позднее хозяин погибшего животного подтвердил эту информацию.Накануне заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников заявил, что женщину временно отстранили от работы с пассажирами.Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила кота Твикса, которого она посчитала бродячим, из вагона, несмотря на сильный мороз на улице. Хозяева животного обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.Десятки волонтеров искали кота, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.В РЖД пообещали пересмотреть правила перевозки животных — проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу.

https://ria.ru/20240124/tviks-1923188036.html

киров

екатеринбург

санкт-петербург

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Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда 2024-01-24T22:11 true PT0M26S

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гибель кота твикса, происшествия, киров, екатеринбург, санкт-петербург, ржд