Рейтинг@Mail.ru
Источник: против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, завели дело - РИА Новости, 25.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 24.01.2024 (обновлено: 01:29 25.01.2024)
https://ria.ru/20240124/tviks-1923310823.html
Источник: против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, завели дело
Источник: против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, завели дело - РИА Новости, 25.01.2024
Источник: против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, завели дело
Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 25.01.2024
2024-01-24T22:11
2024-01-25T01:29
гибель кота твикса
происшествия
киров
екатеринбург
санкт-петербург
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922346436_0:264:1620:1175_1920x0_80_0_0_417dc0740a74f9ed3a4c4b473db3546c.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело", — сказал собеседник агентства. Позднее хозяин погибшего животного подтвердил эту информацию.Накануне заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников заявил, что женщину временно отстранили от работы с пассажирами.Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила кота Твикса, которого она посчитала бродячим, из вагона, несмотря на сильный мороз на улице. Хозяева животного обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.Десятки волонтеров искали кота, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.В РЖД пообещали пересмотреть правила перевозки животных — проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу.
https://ria.ru/20240124/tviks-1923188036.html
киров
екатеринбург
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда
Волонтер о поисках кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда
2024-01-24T22:11
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922346436_0:222:1620:1437_1920x0_80_0_0_d42e3ff6ce0ecf047811b9fa674e0663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гибель кота твикса, происшествия, киров, екатеринбург, санкт-петербург, ржд
Гибель кота Твикса, Происшествия, Киров, Екатеринбург, Санкт-Петербург, РЖД
Источник: против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, завели дело

Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, завели уголовное дело

© Фото : соцсетиКот Твикс
Кот Твикс - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : соцсети
Кот Твикс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, возбудили уголовное дело, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело", — сказал собеседник агентства.
Позднее хозяин погибшего животного подтвердил эту информацию.
Накануне заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников заявил, что женщину временно отстранили от работы с пассажирами.
Одиннадцатого января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время стоянки в Кирове высадила кота Твикса, которого она посчитала бродячим, из вагона, несмотря на сильный мороз на улице. Хозяева животного обратились в полицию, но им отказали в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.
Десятки волонтеров искали кота, 20 января его нашли мертвым примерно в километре от вокзала.
В РЖД пообещали пересмотреть правила перевозки животных — проводники не смогут высаживать их из поездов на улицу.
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Жительницу Самары затравили из-за гибели кота Твикса
Вчера, 13:17
 
Гибель кота ТвиксаПроисшествияКировЕкатеринбургСанкт-ПетербургРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала