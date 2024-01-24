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ЦИК зарегистрировал 395 доверенных лиц Слуцкого на выборах в 2024 году - РИА Новости, 24.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:22 24.01.2024 (обновлено: 11:40 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/tsik-1923155790.html
ЦИК зарегистрировал 395 доверенных лиц Слуцкого на выборах в 2024 году
ЦИК зарегистрировал 395 доверенных лиц Слуцкого на выборах в 2024 году - РИА Новости, 24.01.2024
ЦИК зарегистрировал 395 доверенных лиц Слуцкого на выборах в 2024 году
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от партии ЛДПР Леонида Слуцкого в количестве 395... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:22
2024-01-24T11:40
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от партии ЛДПР Леонида Слуцкого в количестве 395 человек."Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Леонида Эдуардовича Слуцкого в количестве 395 человек", - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК РФ в среду.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина.ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, николай харитонов, лдпр, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Николай Харитонов, ЛДПР, Совет Федерации РФ
ЦИК зарегистрировал 395 доверенных лиц Слуцкого на выборах в 2024 году

ЦИК РФ зарегистрировал 395 доверенных лиц кандидата Слуцкого на выборах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в Федеральном избирательном штабе в Москве
Руководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в Федеральном избирательном штабе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Руководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в Федеральном избирательном штабе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от партии ЛДПР Леонида Слуцкого в количестве 395 человек.
«
"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Леонида Эдуардовича Слуцкого в количестве 395 человек", - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК РФ в среду.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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