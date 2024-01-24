ЦИК зарегистрировал 395 доверенных лиц Слуцкого на выборах в 2024 году
ЦИК РФ зарегистрировал 395 доверенных лиц кандидата Слуцкого на выборах
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в Федеральном избирательном штабе в Москве
Руководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в Федеральном избирательном штабе в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента РФ от партии ЛДПР Леонида Слуцкого в количестве 395 человек.
«
"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Леонида Эдуардовича Слуцкого в количестве 395 человек", - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК РФ в среду.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.
Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.
Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Ранее подписные листы в комиссию представил штаб Путина.
ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.