https://ria.ru/20240124/tsik-1923154058.html

ЦИК России направил приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран

ЦИК России направил приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран - РИА Новости, 24.01.2024

ЦИК России направил приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран

ЦИК направил приглашения для наблюдения на выборах президента России почти в сто государств, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:16

2024-01-24T11:16

2024-01-24T12:19

цик рф

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выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ЦИК направил приглашения для наблюдения на выборах президента России почти в сто государств, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова."Только по нашей линии, то есть ЦИК, которая имеет право приглашать, мы направили приглашения своим партнерам на основе двусторонних приглашений, на основе взаимодействия с национальными избирательными организациями, организаторами выборов в 95 стран", — сказала она на заседании Центризбиркома.ЦИК наблюдает высокий интерес к предстоящим выборам, добавила Памфилова. Она уточнила, что Дума и Совет Федерации также направили приглашения своим парламентским партнерам, международным организациям.Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое — представители парламентских партий, для регистрации им не требуется проводить сбор подписей.Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.Штаб Путина уже сдал в ЦИК подписные листы. Комиссия должна принять решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240124/tsik-1923155790.html

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цик рф, политика, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, россия