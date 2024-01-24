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ЦИК России направил приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран - РИА Новости, 24.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:16 24.01.2024 (обновлено: 12:19 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/tsik-1923154058.html
ЦИК России направил приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран
ЦИК России направил приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран - РИА Новости, 24.01.2024
ЦИК России направил приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран
ЦИК направил приглашения для наблюдения на выборах президента России почти в сто государств, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:16
2024-01-24T12:19
цик рф
политика
выборы президента россии — 2024
элла памфилова
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ЦИК направил приглашения для наблюдения на выборах президента России почти в сто государств, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова."Только по нашей линии, то есть ЦИК, которая имеет право приглашать, мы направили приглашения своим партнерам на основе двусторонних приглашений, на основе взаимодействия с национальными избирательными организациями, организаторами выборов в 95 стран", — сказала она на заседании Центризбиркома.ЦИК наблюдает высокий интерес к предстоящим выборам, добавила Памфилова. Она уточнила, что Дума и Совет Федерации также направили приглашения своим парламентским партнерам, международным организациям.Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое — представители парламентских партий, для регистрации им не требуется проводить сбор подписей.Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.Штаб Путина уже сдал в ЦИК подписные листы. Комиссия должна принять решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240124/tsik-1923155790.html
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цик рф, политика, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, россия
ЦИК РФ, Политика, Выборы президента России — 2024, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Россия
ЦИК России направил приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран

Памфилова: ЦИК РФ направил приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБилборд с информацией о датах выборов президента России
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Билборд с информацией о датах выборов президента России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ЦИК направил приглашения для наблюдения на выборах президента России почти в сто государств, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.
"Только по нашей линии, то есть ЦИК, которая имеет право приглашать, мы направили приглашения своим партнерам на основе двусторонних приглашений, на основе взаимодействия с национальными избирательными организациями, организаторами выборов в 95 стран", — сказала она на заседании Центризбиркома.
Руководитель фракции ЛДПР, кандидат от фракции ЛДПР на выборах президента РФ Леонид Слуцкий отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции в Федеральном избирательном штабе в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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Вчера, 11:22
ЦИК наблюдает высокий интерес к предстоящим выборам, добавила Памфилова. Она уточнила, что Дума и Совет Федерации также направили приглашения своим парламентским партнерам, международным организациям.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое — представители парламентских партий, для регистрации им не требуется проводить сбор подписей.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Памфилова ответила на вопрос о международных наблюдателях на выборах
Вчера, 11:11
Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.
Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
Штаб Путина уже сдал в ЦИК подписные листы.
Комиссия должна принять решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.
Избирательный штаб поддержки кандидата на должность президента РФ Владимира Путина на президентских выборах в Геническе Херсонской области. Кадр видео
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22 января, 17:13
 
Выборы президента России — 2024ЦИК РФПолитикаЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФРоссия
 
 
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