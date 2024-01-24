ЦИК России направил приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран
Памфилова: ЦИК РФ направил приглашения для наблюдения на выборах в 95 стран
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБилборд с информацией о датах выборов президента России
Билборд с информацией о датах выборов президента России. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ЦИК направил приглашения для наблюдения на выборах президента России почти в сто государств, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.
"Только по нашей линии, то есть ЦИК, которая имеет право приглашать, мы направили приглашения своим партнерам на основе двусторонних приглашений, на основе взаимодействия с национальными избирательными организациями, организаторами выборов в 95 стран", — сказала она на заседании Центризбиркома.
ЦИК наблюдает высокий интерес к предстоящим выборам, добавила Памфилова. Она уточнила, что Дума и Совет Федерации также направили приглашения своим парламентским партнерам, международным организациям.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Сейчас на пост главы государства претендуют 11 человек. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое — представители парламентских партий, для регистрации им не требуется проводить сбор подписей.
Выдвиженцы от непарламентских партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.
Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.
Штаб Путина уже сдал в ЦИК подписные листы.
Комиссия должна принять решение о регистрации кандидатов не позднее 10 февраля.