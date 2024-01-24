https://ria.ru/20240124/tigr-1923117850.html

Пойманного в Хабаровском крае "конфликтного" тигра выпустят в дикую природу

Пойманного в Хабаровском крае "конфликтного" тигра выпустят в дикую природу - РИА Новости, 24.01.2024

Пойманного в Хабаровском крае "конфликтного" тигра выпустят в дикую природу

"Конфликтного" тигра, отловленного в декабре пошлого года в районе имени Лазо Хабаровского края, после осмотра ветеринарами выпустят в дикую природу, сообщает... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T05:22

2024-01-24T05:22

2024-01-24T05:22

хабаровский край

россия

бикинский район

международный союз охраны природы

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ХАБАРОВСК, 24 янв - РИА Новости. "Конфликтного" тигра, отловленного в декабре пошлого года в районе имени Лазо Хабаровского края, после осмотра ветеринарами выпустят в дикую природу, сообщает центр "Тигр". В конце декабря в поселке Мухен района имени Лазо сотрудники управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края совместно с КГБУ "Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края" отловили конфликтного тигра, беспокоившего жителей поселка. "Завершили осмотр амурского тигра... Это молодой двухлетний самец в полном расцвете сил. Ветеринарные врачи пришли к заключению, что зверь полностью готов к выпуску в природу", - говорится в сообщении. Ранее в декабре специалисты охотнадзора отловили тигра, поедавшего собак в поселке Лермонтовка Бикинского района края. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В России эти хищники обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.

https://ria.ru/20240110/tigr-1920527049.html

https://ria.ru/20231227/shkura-1918349079.html

хабаровский край

россия

бикинский район

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хабаровский край, россия, бикинский район, международный союз охраны природы