https://ria.ru/20240124/sud-1923184635.html

Юристы "Мутабора" просят суд разъяснить решение о приостановке работы

Юристы "Мутабора" просят суд разъяснить решение о приостановке работы - РИА Новости, 24.01.2024

Юристы "Мутабора" просят суд разъяснить решение о приостановке работы

Юристы "Мутабора" подали заявление в Лефортовский суд Москвы с просьбой разъяснить порядок его постановления о приостановке деятельности клуба на 90 суток из-за РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T13:04

2024-01-24T13:04

2024-01-24T13:04

москва

россия

ленинградская область

анастасия ивлеева

филипп киркоров

московский городской суд

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общественная наблюдательная комиссия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Юристы "Мутабора" подали заявление в Лефортовский суд Москвы с просьбой разъяснить порядок его постановления о приостановке деятельности клуба на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм во время вечеринки Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского городского суда. "Поступило заявление о разъяснении порядка постановления суда", - сказала собеседница агентства. Из картотеки Лефортовского суда следует, что заседание назначено на 26 января. Десятого января столичный суд признал ООО "Арт-центр" виновным по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) и на 90 суток приостановил работу клуба. Это максимально возможное наказание по соответствующей статье КоАП. По решению суда, отсчитывать срок будут с 27 декабря 2023 года. Протокол рассматривали в закрытом режиме. На этом настаивала юрист клуба "Мутабор", так как в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфицированного больного. Именно из-за присутствия на вечеринке этого человека Роспотребнадзор составил протокол на ООО "Арт центр", идентифицировав его личность по кассовому чеку за пиво, оплаченное им своей банковской картой. Решение о приостановке работы было обжаловано. Позже Московский городской суд оставил решение суда первой инстанции в силе и отклонил жалобу представителей "Мутабора". Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться. Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка". Кроме того, к Ивлеевой подали два иска на миллиард рублей оскорбленные ее вечеринкой, один из них зарегистрировал Таганский суд Москвы, другой направили в Всеволожский суд Ленинградской области. Рэпера Vacío (Николая Васильева), который был на вечеринке в носке на половом органе, сперва арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство и оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ* (запрещенная в России экстремистская организация), а затем арестовали еще на 10 суток за неповиновение полиции. Кроме того, как рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, по словам Васильева, после ареста его отвезли в военкомат, где вручили повестку.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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москва, россия, ленинградская область, анастасия ивлеева, филипп киркоров, московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общественная наблюдательная комиссия